Der ESV Kaufbeuren muss sich den Selber Wölfen geschlagen geben. Damit endet die DEL2-Hauptrunde. Das ist die Analyse.

06.03.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Mit einer 2:3-Niederlage gegen die Selber Wölfe haben sich die Buron Joker am Samstagabend aus der Hauptrunde der DEL2-Saison 21/22 verabschiedet. Am Mittwoch starten nun die Pre-Play-Offs, in denen Kaufbeuren auf Freiburg trifft.