ESV Kaufbeuren profitiert von Fehlern des Gegners

Der ESV Kaufbeuren glänzt gegen die Ravensburg Towerstars durch gnadenlose Effizienz im Mitteldrittel. Am Sonntag geht's daheim gegen Bad Nauheim.

Von Thorsten Kern

01.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Ravensburg Towerstars sind in der Deutschen Eishockey-Liga 2 am fünften Spieltag zum ersten Mal ohne Punkte geblieben. Der amtierende Meister machte am Freitag im Derby gegen den ESV Kaufbeuren zu viele Fehler und verlor verdient mit 1:4. Für die Joker geht es bereits am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim weiter.

