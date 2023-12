Spaß in der zweiten Heimat - Max Hops ist in Kaufbeuren angekommen

Maximilian Hops startet in seiner zweiten richtigen Profi-Saison beim ESV Kaufbeuren voll durch – nicht nur auf dem Eis mit den Kollegen.

07.12.2023 | Stand: 08:08 Uhr

Und der ESV Kaufbeuren macht es wieder: Auch diese Saison gehen viele Eigengewächse für die Joker auf das Eis – und erneut zeigt sich, dass der ESVK nicht nur aus der Not eine Tugend, sondern auch aus der Jugend DEL2- oder gar DEL-taugliche Profis macht. 2022 schaffte Philipp Krauß den Sprung in die Erste Liga nach Ingolstadt, 2023 Markus Schweiger nach Frankfurt. Nun hat der ESVK wieder einige Youngster im Rennen – Yannik Burghart, die beiden Heigl-Brüder vom Kooperationspartner Red Bull München, Nikolaus und Thomas, sowie Maximilian Hops. Die standen teilweise auch zu dritt gemeinsam auf dem Eis und manche munkelten damals, der ESVK habe die stärkste vierte Reihe der Liga – dabei will die doch nur spielen: „Es macht einfach Spaß mit den Jungs“, erklärte Hops.

