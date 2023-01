Vier gewinnt: ESV Kaufbeuren siegt erneut gegen Freiburg

Der ESV Kaufbeuren hat am Freitagabend vor knapp 2.400 Zuschauern auch den vierten Saisonvergleich mit dem EHC Freiburg gewonnen.

Dabei jedoch nach dem 7-3 Erfolg gegen die Gäste aus dem Breisgau von einem Lieblingsgegner zu sprechen, wäre etwas vermessen, denn die Partie wankte zunächst zwei Drittel hin und her, ehe dem ESVK im letzten Drittel der Durchbruch gelang.

ESV Kaufbeuren gegen EHC Freiburg: Boxkampf im letzten Drittel

In Sachen Lieblingsgegner hatte auch die Kaufbeurer Fan-Kurve ihre eigene Meinung, denn da waren doch die eine oder andere diskussionswürdige Aktion der Wölfe mit im Spiel. Dabei gab es auch im letzten Drittel zwischen Max Oswald und Marc Wittfoth keine verbale Einigung, so dass sich beide zu einem Boxkampf verständigten. Mit leichten Vorteilen für den Freiburger Spieler wurde die beim Eishockey unzulässige Disziplin jedoch schnell von den Schiedsrichtern unterbrochen und beide für fünf Minuten auf die Strafbank geschickt.

Betrachtet man die sportliche Sicht, so hatte ESVK-Trainer Marko Raita bei der Besetzung seiner vier Kontingentstellen schon vor dem Spiel alles richtig gemacht. Während John Lammers diesmal auf der Tribüne platznehmen musste, gingen fünf der sieben Kaufbeurer Tore auf das Konto von Mikko Lehtonen und Jacob Lagacé (je 2), sowie Sebastian Gorcik. Dagegen musste der ESVK diesmal auf die Dienste von seinem punktbesten Verteidiger verzichten, doch Alexander Thiel machte sich an diesem Abend für den Verein trotzdem nützlich und sprang als Co-Kommentator bei Sprade TV mit ein. „Das war mal von da oben ein ganz interessanter Blickwinkel auf das Spiel, doch generell helfe ich der Mannschaft lieber auf dem Eis“, beschreibt der 31jährige seinen Gastauftritt.

„Solche Spiele gibt es immer wieder"

„Er hat das echt gut gemacht, vor allem gab er so manchen Einblick in die Sichtweise der Spieler“, sagt Matthias Schmalholz vom Kaufbeurer Medien-Team über die zusätzliche Expertise eines Eishockeyspielers. Dass es mit dem frühen Gegentor zum 1-0 ein zäher Beginn war für den ESVK, da konnte sich auch der verletzte Spieler keinen Reim daraus machen. „Solche Spiele gibt es immer wieder, wichtig war jedoch wie wir uns in die Partie zurückgekämpft und am Ende auch verdient gewonnen gehaben“, sagt Thiel, der guter Dinge ist, dass er am nächsten Wochenende bereits wieder auf dem Eis stehen wird.

Im Bruder-Duell Orendorz schien zunächst auch der jüngere Kevin die Nase vorn zu haben, denn jeweils zu Beginn des ersten und zweiten Drittels war der wuchtige Stürmer für die Freiburger erfolgreich. „Das hat er richtig gut gemacht, doch was zählt, dass am Ende die Punkte bei uns geblieben sind“, sagt der Kaufbeurer Verteidiger Dieter Orendorz, der somit die Hackordnung in der Familie wieder richtiggestellt hat. Jedoch hat der DEL-Erfahrene Spieler auch die eine oder andere Schwachstelle an diesem Abend ausgemacht.

Freiburg nimmt in der Schlussphase den Keeper vom Eis

„Das erste Drittel war noch ganz ok, aber im zweiten haben wir zu viele Chancen zugelassen, das ist normaler Weise nicht unser Spiel. Wir haben aber trotzdem einen Weg gefunden das Spiel im Kollektiv zu gewinnen und in den richtigen Situationen die Tore zu schießen“, analysiert der gebürtige Iserlohner, der seinen Vertrag beim ESVK schon frühzeitig bis 2025 verlängert hat. Während der 30jährige noch auf seinen ersten Saisontreffer für den ESVK wartet, ist er in der Defensive für die ganz besonderen Momente unentbehrlich. Als der EHC Freiburg in der Schlussphase in doppelter Überzahl spielen konnte, dann sogar noch den Torwart vom Eis nahm, war Dieter Orendorz bei drei gegen sechs der Turm in der Abwehrschlacht und hatte es vor dem Tor wieder mit seinem eigenen Bruder zu tun.

Aufgefallen im Spiel ESV Kaufbeuren – EHC Freiburg

Mit drei Powerplay-Toren im Spiel gegen Freiburg hat der ESVK seine ohnehin bereits hervorragende Überzahlbilanz weiter beschönigt und belegt nun mit einem Erfolgswert von 27% den dritten Platz in der ligaweiten Wertung. Im Unterzahlspiel haben die Joker mit 88,8% ohnehin schon den besten Wert.