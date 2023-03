„Fitness ist unsere Stärke“: Trainer Simon Steiner erklärt den Erfolg der U17 des ESV Kaufbeuren

Als Erster der Quali-Runde schließt die ESVK-U17 die Saison ab. Eine Spielzeit-Analyse des Trainers, der gerade einen weiteren Vertrag unterzeichnet hat.

22.03.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Als Erster der Qualifikationsrunde hat die U17-Mannschaft des ESV Kaufbeuren die Saison abgeschlossen. Sie wird somit auch 23/24 wieder in der höchsten Liga spielen. Wir haben die zurückliegende Spielzeit mit Trainer Simon Steiner (37), der frisch einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag in Kaufbeuren unterzeichnet hat, analysiert.

Beurteilen Sie doch bitte mal die zurückliegende Saison. Daumen hoch? Daumen runter?

Simon Steiner: Der Daumen geht hoch. Ich hatte vor einigen Wochen schon erwähnt, dass wir viele neue Spieler integrieren mussten. Daher war anfangs vieles zäh und schwerfällig. Für diese Spieler war es neues Eishockey. Später hat dann vieles geklappt. Daher sehe ich in erster Linie die wirklich sehr positive Entwicklung der Spieler und Mannschaft.

Am Ende war es Platz 1 in der Qualifikationsrunde. Kam das überraschend?

Steiner: Überraschend war für mich eher, dass wir drei Spiele verloren haben, in denen wir klar das bessere Team war. Aber unsere Gegner hatten in diesen Spielen eine sehr defensive Taktik. Sie standen hinten sehr kompakt und haben uns dann clever ausgekontert.

Wo lagen bei Ihrem Team allgemein Stärken und Schwächen?

Steiner: Fitness und Athletik waren ohne Frage unsere Stärke. Am Ende auch das Spiel mit der Scheibe. Unsere Schwäche: Wir waren in dieser Saison taktisch zu undiszipliniert, vor allem zu Beginn der Spielzeit, was uns die Meisterrunde gekostet hat. Das war erstaunlich, weil wir in der Saison davor, in der wir um die deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, gerade in taktischen Belangen so stark waren. Es ist also interessant, wie der Wechsel von einigen Spielern so etwas so dermaßen ändern kann.

Sie haben jüngst einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag beim ESVK unterschrieben. Wie lange mussten Sie überlegen?

Steiner: Gar nicht. Ich fühle mich hier wohl. Der große Wunsch von mir und meiner Frau ist es, gut zu leben. Daher wäre ein Großstadtklub nicht meine erste Wahl. Wenn ich die Berge nicht vor meiner Tür habe, dann ist es für mich einfach ganz schlimm.

Wie wird sich die U17-Mannschaft zur kommenden Saison verändern?

Steiner: Wir haben zwölf Endjahrgänge, die uns nun verlassen werden. Entweder in Richtung der U20 oder woanders hin. Acht Spieler kommen von der U15 hoch. Stand jetzt brauchen wir also fünf Spieler von extern, da wir 20+2 Spieler benötigen, um die Anforderungen des 5-Sterne-Konzepts des Deutschen Eishockey Bundes zu erfüllen. Das ist gut: In dieser Saison mussten wir neun neue integrieren, diesmal sind es fünf.

Wie attraktiv ist der Standort für Spieler dieses Alters? Stehen Sie angesichts der Erfolge Schlange?

Steiner: Schlange stehen ist übertrieben. Aber es ist bemerkbar, dass es seit vergangenem Jahr mehr Anfragen gibt. Dennoch sind weiterhin Mannheim, Berlin, Köln und Salzburg die ersten Adressen. Und Dresden ist sehr attraktiv, was mit dem Schulsystem zu tun hat. Dort ist eine 4-Tage-Schulwoche möglich, nach Sonntagsspielen der Unterrichtsbeginn montags um zehn Uhr und allgemein vormittags schulfrei, um zu trainieren. Das geht in Bayern nicht. Aber die Erfolge der U20 und die Entwicklungsmöglichkeiten junger Spieler in der ersten Mannschaft machen uns sehr attraktiv.