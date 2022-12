Tyler Spurgeon verlängert Vertrag beim ESVK

Tyler Spurgeon verlängert seinen Vertrag mit dem ESV Kaufbeuren. Damit bleibt der Kanadier dem ESVK auch in der Spielzeit 2023/24 erhalten.

24.12.2022 | Stand: 13:57 Uhr

Tyler Spurgeon, Kapitän des ESV Kaufbeuren, hat seinen Vertrag mit dem Verein verlängert. Damit bleibt der Kanadier den Jokern auch in der Spielzeit 2023/24 erhalten, teilt der Verein mit.

Neben seinen Führungsqualitäten seien Spurgeons Skills auf dem Eis unverzichtbar für den Eishockey-Verein. Tyler Spurgeon sei als der wohl beste Bullyspieler der DEL2 eine absolute Waffe für die Kaufbeurer. Seine bisherigen Scoringwerte lägen mit 135 Pflichtspielen für den ESVK bei 135 Scorerpunkten und damit im Schnitt einem Punkt pro Spiel.

ESVK verlängert Vertrag mit Tyler Spurgeon - Das sagt Geschäftsführer Kreitl

"Tyler Spurgeon ist ein absoluter Führungsspieler. Er ist top Fit und geht in allen Bereichen immer voran. Dazu kann er Scoren, ist am Bully einer der stärksten Spieler in der Liga und ist auch in Über- und Unterzahl eigentlich unverzichtbar für uns. Weiter ist er auch ein wichtiger Ansprechpartner und Helfer für unsere jungen Spieler“, sagte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zu der Vertragsverlängerung mit Spurgeon.

