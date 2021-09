Das Ende einer Ära: Kielhorn verlässt geschäftsführenden Vorstand des ESVK

Eishockey: Vorstand Karl-Heinz Kielhorn hat den Stammverein des ESV Kaufbeuren nachhaltig geprägt. Sein Nachfolger ist beim ESVK kein Unbekannter.

28.09.2021 | Stand: 08:54 Uhr

Mit der ersten Jahreshauptversammlung des ESV Kaufbeuren seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommt gleich ein Paukenschlag: Der langjährige Geschäftsführende Vorsitzende Karl-Heinz Kielhorn tritt nicht mehr zur Wahl an.

Zu seinen Errungenschaften zählen die Ausgliederung der ESVK Spielbetriebs GmbH und die Überwindung der Stadionkrise. Weil Kielhorn den Finanzen stets besonderes Augenmerk schenkte, steht der Verein heute finanziell und sportlich gut da, bestätigte auch der Bereichsleiter Finanzen Karlheinz Peukert.

Peukert tritt Kielhorns Nachfolge an

Peukert wurde bei der Wahl am Montagabend einstimmig als neues Mitglied in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Er war im Verein seit zwei Jahren für die Finanzen zuständig und gehörte dem Vorstand bereits als Beisitzer an.