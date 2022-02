ESVK beweist Top-Moral

Die U17 des ESV Kaufbeuren bezwingt Dresden in der Meisterrunde und dreht im zweiten Spiel einen 1:4-Rückstand.

21.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zwei sehr enge Spiele, fünf Punkte: Die U17-Mannschaft des ESV Kaufbeuren hat ein erfolgreiches Wochenende mit zwei Spielen gegen den Nachwuchs aus Dresden hinter sich. Kleiner Wermutstropfen: Beim 6:5-Sieg nach Penaltyschießen im zweiten Aufeinandertreffen beider Teams sicherten sich die Sachsen ihren ersten Punkt in der aktuell laufenden Meisterrunde.

Chancenauswertung ausbaufähig

„Die Chancenauswertung hätte in beiden Partien besser sein können“, sagte ESVK-Trainer Simon Steiner angesichts vieler herausgespielter Chancen. Im Freitagsspiel mussten seine Jungs erst einmal einen Rückstand hinterherlaufen (9.), egalisierten das Ergebnis aber und ließen sich eine ihrerseits erzielte Führung nach der 35. Minute auch nicht mehr aus der Hand nehmen.

40 Minuten hinterhergelaufen

Dafür verpatzten sie das zweite Spiel über recht weite Strecken. Nach 40 Minuten sahen die Dresdner angesichts einer 4:1-Führung nämlich wie der fast sichere Sieger aus. „Danach haben wir eine Top-Moral bewiesen“, lobte Steiner. Stück für Stück und durch Tore von Eric Schroth, Bence Farkas und Maximilian Stöhr arbeitete sich der ESVK binnen nur zehn Minuten wieder auf 4:4 heran. Dresden nutzte seinerseits ein Powerplay in der 52. Minute zur erneuten Führung, die Kaufbeuren rund vier Minuten vor Schluss abermals ausglich. Im folgenden Penaltyschießen sorgte Stürmer Philipp Wiche für das Game-Winning-Goal. „Bedenkt man, dass wir einige richtig gute Spieler an die U20 abgegeben haben, können wir wirklich zufrieden sein“, urteilte Steiner.

Ein dicker Brocken wartet

Am kommenden Wochenende werden die Trauben ungleich höher hängen. Dann gastiert Kaufbeuren bei den Jungadlern Mannheim und die sind in der ganzen Saison zu Hause noch ungeschlagen. Gespielt wird am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 11.45 Uhr jeweils in der SAP-Arena.