Kaufbeurer Eismeister dreht nach 24 Jahren letzte Runde auf der alten Zamboni

Rund 24 Jahre lang hat Jochen Schneider das Eis für den ESVK bereitet – erst im alten Eisstadion am Berliner Platz, zuletzt in der neuen Arena.

22.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Er drehte zum Schluss noch eine letzte Runde auf der alten Zamboni, bevor er sich endgültig von der Eisfläche verabschiedete.

24 Jahre lang Eis aufbereitet

Rund 24 Jahre lang hat Jochen Schneider das Eis in Kaufbeuren bereitet – erst im alten Eisstadion am Berliner Platz, zuletzt in der neuen Arena.

Am vergangenen Sonntag wurde er nun in den Ruhestand verabschiedet. Er drehte in einer Drittelpause beim Heimspiel des ESV Kaufbeuren gegen Bad Nauheim eine letzte Runde, nochmals auf der alten Zamboni Eismaschine.

Vier Eismeister teilen sich die Arbeit

Künftig teilen sich in der Kaufbeurer Arena insgesamt vier Eismeister die Arbeit auf.