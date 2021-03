Der ESV Kaufbeuren schlägt die Hessen mit 5:3 und beweist dabei enorme Comeback-Qualitäten. Allerdings ist Kapitän Tyler Spurgeon nicht ganz zufrieden.

Von Thomas Schreiber

29.03.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Die Spiele gegen den EC Bad Nauheim sind für den ESV Kaufbeuren in dieser Saison immer von besonderer Spannung behaftet. In den drei Partien zuvor gingen die Joker jeweils knapp mit einem Tor Unterschied als Sieger vom Eis und auch am Sonntagabend wurde das Spiel erst mit dem Empty-Net-Goal von John Lammers kurz vor dem Ende endgültig mit 5:3 für den ESVK besiegelt.