Nächster ESVK-Sieg in der DEL2: Ein großer Kampf

Ein stimmungsvoller Abend war es im Kaufbeurer Eisstadion – beide Mannschaften sorgten für ein starkes Eishockey. Die Kaufbeurer bezwangen Rosenheim mit 4:1.

14.10.2023 | Stand: 10:36 Uhr

Mit der Zahl 13 ist das bekanntlich ja so eine Sache. Wer ICE fährt, sucht Wagen 13 mitunter vergeblich. Manche Hotels weisen keine 13. Etage aus. In nicht wenigen Flugzeugen fehlt Sitzreihe 13. Dass die 13 schlechter (oder besser) ist als die fünf, sieben oder 24, lässt sich freilich faktisch nicht beweisen. Ob den Starbulls aus Rosenheim auf ihrem Weg nach Kaufbeuren am Freitag, den 13. auch noch eine schwarze Katze von der falschen Seite begegnete, ist nicht überliefert.

