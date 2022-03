Finale oder Feierabend: Für die U20 des ESVK geht es um alles oder nichts

Für die U20 des ESV Kaufbeuren geht es gegen Berlin um alles. Der Joker-Stürmer David Diebolder will nach den Geschehnissen der vergangenen Tage Revanche.

11.03.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Alles oder nichts: Die U20 des ESV Kaufbeuren muss nach der unglücklichen und durch Schiedsrichterentscheidungen entstandenen Niederlage bei den Eisbären Juniors Berlin am zurückliegenden Wochenende gewinnen. In der Best-Of-Three-Serie im Division I-Halbfinale reichen zwei Siege zum Finaleinzug. Gespielt wird in Kaufbeuren am Samstag ab 17 Uhr.

„Eher noch mehr Ehrgeiz geweckt, die Spiele nun zu gewinnen“, hätten die unglücklichen Umstände vom zurückliegenden Wochenende, berichtet Stürmer David Diebolder. Der gebürtige Landsberger ist mit 30 Toren in der Hauptrunde bester Torschütze der Liga.

ESVK-U20 kurz vor dem Finale: Stürmer Diebolder in starker Form

Am vergangenen Samstag in Berlin trug er sich außerdem doppelt in die Torschützenliste ein und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für den 20-Jährigen ist entsprechend klar, worum es nun im Heimspiel gegen die Eisbären Juniors ankommt. „Ich denke, wir müssen einfach wie immer hart in jeden Zweikampf gehen und unser schnelles Eishockey spielen. Dann können wir die Serie auf jeden Fall für uns entscheiden.“

Berlin sei aber eine gute Mannschaft, die robustes Eishockey spiele, gab Diebolder zu. Auf sich selbst sieht er angesichts seiner zuletzt sehr starken Leistungen keinen zusätzlichen Druck. „Ich werde alles dafür tun, dass wir am Ende der Serie als Sieger dastehen“, erklärte er vielmehr. (Lesen Sie auch: DNL-Coach Daniel Jun ist erbost über Schiedsrichterleistung)

ESVK gegen Eisbären Junior: 999 Zuschauer in der Erdgas Schwaben Arena in Kaufbeuren

Sollte der ESVK in dem Match als Sieger vom Eis gehen, findet am Sonntag ab 10.30 Uhr das dritte Spiel statt. In der Erdgas Schwaben Arena werden bei den Spielen bis zu 999 Zuschauer zugelassen sein, sodass an den Kiosken auch Bier verkauft werden darf. Eine Einzelkarte kostet sieben Euro, ein Kombiticket für beide Matches zehn Euro. Sollte das Sonntagsspiel nicht stattfinden, würden die drei Euro als Spende dem Nachwuchs zu gute kommen, erklärt der Verein. Auch bei SpradeTV im Internet werden beide Matches übertragen – buchbar für je fünf Euro.

