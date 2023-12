ESVK-Spiel in Rosenheim: Rund 1000 Anhänger fahren mit

Rund 1000 Fans fahren mit einem Dutzend Bussen und zwei Doppeldecker zum DEL2-Spiel des ESVK in Rosenheim.

Am Freitag geht bei Weitem nicht nur die Mannschaft des ESV Kaufbeuren auf Reisen. Die Joker werden von rund 1000 Anhängern aus dem Allgäu begleitet. Gespielt wird in Rosenheim, erstes Bully ist um 19:30 Uhr – schon fünf Stunden zuvor rollen die Busse. Insgesamt sind es 14 Stück, davon zwei Doppeldecker, wie Stefan „Humpa“ Kleinheinz erklärt. Er ist Vorsitzender der Fanclubs Rot-Gelb Buronia und hat die Federführung der Aktion übernommen.

Um Weihnachten gab der Spielplan nichts her

Nach Veröffentlichung des Spielplans hätten sich, wie er berichtet, Chefs aller Fanclubs zusammengesetzt und nach einem geeigneten Spiel für einen solchen Buskonvoi gesucht. In der Weihnachtszeit hätte der Spielplan diesmal aber kaum Passendes hergegeben. Wichtig sei, die Strecke dürfe nicht zu lang sein. Noch vor Corona gab es einen Sonderzug nach Crimmitschau – ein tolles Erlebnis, aber wahnsinnig anstrengend. „Für die, die rund um den Zug gearbeitet haben, war das mindestens ein 24-Stunden-Tag“, erinnert er sich. Im Vorjahr fuhr ein großer Buskonvoi nach Regensburg, nun bekommt also der Aufsteiger Besuch. Wenn alles klappt, sollen die Joker-Busse das dortige Stadion gegen 18 Uhr erreicht haben. Die Freude ist groß.

Support im richtigen Moment

„Alle Karten waren binnen einer Stunde weg“, erinnert sich Humpa noch an den Verkaufstag. Die Hoffnung ist groß, dass der starke Support auch der Mannschaft hilft, die seit Donnerstagvormittag nur noch von Daniel Jun als Cheftrainer gecoacht wird. Das Gespann Jun/Marko Raita ist nämlich Geschichte. Auch eine Folge davon, dass der ESVK am Dienstag in Crimmitschau knapp mit 3:4 verloren hat – die vierte Niederlage in Folge. „Der ESVK war immer einen Schritt langsamer. Und hat zu viele Strafen kassiert“, sagt Kleinheinz.

Das Problem liegt im Kopf

Es gelte jetzt für Jun, an einigen wenigen Stellschrauben zu drehen – das aber müsse seiner Ansicht nach umgehend passieren. „Die Spieler müssen das Hirn einschalten und konzentrierter agieren“, sagt er. Der Kopf sei seiner Meinung nach auch der Grund, warum es aktuell bei den Jokern nicht so läuft. Von einer Krise will der Fanclub-Vorsitzende nicht sprechen, er warnt aber: Rutscht der ESVK erst mal in untere Tabellenregionen, könnte es von dort nur schwer wieder rausgehen. Als aktuell Sechster sind die letzten Positionen der Tabelle nur sieben Zähler entfernt. Für den Freitag wünscht er sich, dass sich „die Mannschaft den Hintern auf dem Eis aufreißt“. Wichtig wird eine gute Defensive sein. Da passt es, dass es mit Rosenheim gegen das Team geht, das in der Liga bisher die wenigsten Treffer (59) erzielt hat.

Zweiter Ausflug geht nach Bietigheim

Regensburg ist am Sonntag im Heimspiel ab 17 Uhr der Gegner der Kaufbeurer. Bis dahin sind auch die Busse wieder längst zurück in der Wertachstadt und im Allgäu – und der nächste Großausflug rückt näher. Denn in der laufenden Spielzeit will es die Fanszene der Joker gleich zweifach krachen lassen: Am 21. Januar wird ein Sonderzug nach Bietigheim unterwegs sein. Schon jetzt sind über 700 Tickets dafür verkauft, übrig ist nur noch ein kleiner Rest von etwa 20 Karten. Die Steelers haben an diesem Tag das erste Bully auf 16 Uhr vorverlegt – so wird es möglich sein, dass die Joker-Fans noch vor Mitternacht wieder im Allgäu angekommen sind.