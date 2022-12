ESVK muss dritte Niederlage in Folge hinnehmen

Bei den Selber Wölfen scheitert der ESVK am Ende mit 2:3. Wie es dazu kam und wo die Joker jetzt in der Tabelle stehen.

Von Thomas Schreiber

04.12.2022 | Stand: 12:26 Uhr

„Es immer enttäuschend, wenn man verliert, egal ob in der normalen Spielzeit oder nach Verlängerung“, so lauteten die ersten Worte von ESVK-Trainer Marko Raita nach der 2:3-Niederlage bei den Selber Wölfen. Da konnte auch der Punktgewinn nach 60 Spielminuten wenig trösten. „So richtig freuen konnte sich darüber niemand, das fühlte sich mehr nach einer Niederlage an“, sagte Stürmer Max Oswald. Während die Wölfe mit dem Erfolg gegen Kaufbeuren bereits den fünften Sieg in Serie feierten, war es für die Joker die dritte Niederlage am Stück.

