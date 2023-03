Sechs Mal Tschüss - ESVK verabschiedet sechs Spieler

Der ESVK verabschiedet sechs Spieler. Markus Schweiger wechselt in die DEL, auch zwei Goalies verlassen die Joker.

Mindestens sechs Spieler der aktuellen ESV Kaufbeuren-Mannschaft werden in der kommenden Spielzeit 23/24 nicht mehr in rot und gelb auflaufen. Das hat der DEL2-Verein aus dem Allgäu, für den jüngst in den Viertelfinals Schluss war, nun bestätigt.

Unter den Abgängen sind die beiden Vertreter von Stammtorwart Daniel Fießinger (Vertrag bis 2025): Sowohl Maximilian Meier als auch Dieter Geidl werden die Joker verlassen. Während Meier mit Bad Nauheim in Verbindung gebracht wird und sich eventuell sogar Hoffnung auf die dortige Nummer eins machen kann, zieht es Geidl wohl nach Lindau. Für den Oberligisten war er zuletzt schon per Leihe im Einsatz.

Lillich, Echtler, Lehtonen: ESVK verabschiedet sich von vielen Spielern

Zudem hat Tobias Echtler, wie zu hören ist, ein Vertragsangebot eines anderen bayerischen Eishockey-Zweitligisten angenommen. In der Saison 19/20 hatte Echtler seine ersten DEL2-Minuten, in der nun abgelaufenen Saison kam der Verteidiger auf 18 Torvorlagen und drei erzielte Treffer.

Markus Lillich im Duell mit einem Gegenspieler. Bild: Harald Langer (Archiv)

Bei Markus Lillich pfiffen die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern, dass auch er nach Kurhessen zu den Roten Teufeln wechseln wird. Aus Bad Nauheim ist noch nichts zu hören, als Kaufbeurer Abgang ist der 23-Jährige nun aber fix bestätigt. "Zwei durchaus gute Jahre" attestierte ihm Manager Michael Kreitl an der Wertach. Und auch der während der vergangenen Saison als Ersatz für den damals verletzten John Lammers zurückgekommene Mikko Lehtonen steht als Abgang fest. Wie es mit seiner Karriere nun weitergeht, sei nach Angaben von Kreitl "völlig offen".

Höchste Spielklasse: Top-Talent des ESVK wechselt in die DEL

Zudem verlässt Markus Schweiger, der einst mit 17 erstmals für Kaufbeuren in der DEL2 spielte, die Joker. Kreitl: "Sein Weg führt ihn nun konsequenterweise in Deutschlands höchste Spielklasse". Verträge für das nächste Jahr beim ESVK haben neben Fießinger auch Dieter Orendorz, Simon Schütz, Alex Thiel, Leon van der Linde, Philipp Bidoul, Yannik Burghart, Johannes Krauß und Kapitän Tyler Spurgeon.