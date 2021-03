ESVK setzt seine Erfolgsserie in Bad Nauheim fort

Wie Trainer Rob Pallin die Leistung des ESV Kaufbeuren beim Auswärtsspiel in Hessen einschätzt. Am Donnerstag geht es nach Crimmitschau.

Von Michael Nickolaus

17.03.2021 | Stand: 12:48 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hat am Dienstagabend seine Erfolgsserie fortgesetzt. In Bad Nauheim gewann die Mannschaft von Rob Pallin mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1/1:0) nach Verlängerung und punktete damit im zehnten Hauptrunden-Spiel in Serie. Den spielentscheidenden Treffer für den Eishockey-Zweitligisten aus dem Allgäu erzielte Verteidiger Lukas Kozial in der 62. Minute. Erst 99 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Branden Gracel mit dem Ausgleichstor die Gästen überhaupt erst in die Verlängerung gebracht. Fabian Voit hatte den Abend mit dem Führungstreffer der Joker eröffnet (3.).