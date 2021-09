Gut gekleidet in die neue Saison: So sind die neuen ESVK-Trikots entstanden

Mediendesigner Manuel Ort hat auch für diese Saison die neuen Trikots des ESV Kaufbeuren entworfen. Der 35-jährige Student erklärt, worauf es ankommt.

Das Auswärtstrikot eher klassisch, das Heimtrikot eher gewagter: So beschrieb der ESV Kaufbeuren aus der DEL 2 zuletzt seine neuen Jerseys. Entworfen wurden sie erneut von Manuel Ort.

Der 35-Jährige ist seit vielen Jahren Fan des Eissportvereins, 2007 entwarf er erstmals das Design eines Trikots. Seitdem gab es zwar auch Jahre, in denen die Idee dazu nicht von ihm kam, dennoch entsprangen seither viele Entwürfe seiner Fantasie. Und in einem solchen Entwurf steckt eine Menge Arbeit, knapp 50 Stunden.

Am Anfang steht quasi ein leeres, weißes Blatt. Erste Grundsatzüberlegungen stehen an. Wie schon zuletzt hat sich der ESVK entschieden, zu Hause und auswärts unterschiedliche designte Jerseys zu tragen. Möglich wäre auch, dass man nur die Farben ändert. Jedes Team muss eine helle Kleidung und ein dunkles Outfit haben. Farben, das ist sowieso eine heikle Angelegenheit. „Die Vereinsfarben sind natürlich Anhaltspunkt“, erklärt Ort. Der ESVK spielt daheim traditionell in Rot, das wird auch in den kommenden Monaten so sein.

Auswärts werden die Joker abermals in weißen Trikots auflaufen. An den Schultern, den Ellenbogen und recht weit unten kommen dann die Kaufbeurer Vereinsfarben Rot und Gelb vor. Ort hatte sich bewusst dagegen entschieden, ein gelbes Auswärtstrikot anzufertigen. Aus Designsicht seien Rot und Gelb eher schwer kombinierbar, sagt der 35-Jährige. Das liege auch daran, dass es wenig Kontraste gäbe. Er erinnere sich noch an ein „grausames“ grau-gelbes Auswärtstrikot aus der bis dato letzten Abstiegssaison der Joker. Hinzu kommt ebenfalls, dass Kaufbeuren bei einem gelben Trikot auch gelbe Stutzen bräuchte, die Hosen aber schwarz bleiben. Und gelb-schwarz würde eventuell mit Blick auf den einstigen Rivalen aus Füssen nicht jedem so gut gefallen.

All diese Gedanken schwirren also in Orts Kopf, während er sich Designs überlegt. Untergebracht hat er diesmal einige Specials. So ist der Schriftzug „Nur der ESV“ unter den Armen platziert – er wird also dann sichtbar, wenn Spieler die Arme heben – vornehmlich beim Jubel. „Letztlich hebt das den Verein auch ein bisschen über den einzelnen Spieler“, sagt Ort.

Erster Ansprechpartner beim Verein ist für Ort der Medienbeauftragte des ESVK, Philippe Bader. Die beiden kennen sich lange und gut, wissen also recht genau, was geht und was nicht. „Phil ist über jede Entwurfsphase informiert“, sagt Ort. Natürlich ist auch Geschäftsführer Michael Kreitl involviert. Feedback gibt es also immer wieder, viele Änderungswünsche nicht. Meist geht es im Falle von Korrekturen eher um Platzierung und Sichtbarkeit von Sponsoren auf dem Trikot.

500 Kilometer bis zur Erdgas Schwaben Arena

Um seine Kreationen dann über’s Eis jagen zu sehen, muss Ort inzwischen übrigens weit fahren. Der Mediendesigner studiert mittlerweile nämlich in Köln. Entsprechend sind es deutlich mehr als 500 Kilometer, die ihn von der Erdgas Schwaben Arena trennen. Mehrmals pro Saison wird er die Strecke auf sich nehmen, um Familie und seinen ESVK zu besuchen.

Klappt alles reibungslos, schafft man das in weniger als fünf Stunden. Ansonsten ist er vor dem Fernseher dabei. Auch auf dem Bildschirm müssen die Jerseys schließlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.