ESVK verliert gegen Kassel: Specials Teams als Knackpunkt

Mit Kassel und Kaufbeuren standen sich am Sonntag im Allgäu die besten punktbesten DEL2-Teams gegenüber. Punkte gab's letztlich für beide Mannschaften.

23.10.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Sollte irgendjemand in naher Zukunft die Aufgabe haben, den Begriff „Eishockeyleckerbissen“ zu bebildern, dann könnten Fotos vom Sonntagabend aus der Energie Schwaben Arena gebraucht werden. Das Spiel zwischen dem ESV Kaufbeuren (2.) und den Kassel Huskies (1.) war ein eben solcher, die Tabellenpositionen hielten also, was sie im Vorfeld versprachen. Spannend war es bis zum Ende, auch weil Kassel zwar erst führte, dann aber die Joker das Zepter übernahmen, die Anzeigetafel auf 2:1 stellten - und am Ende doch nicht als Sieger vom Eis gingen.

