Unaufmerksamkeiten in den ersten Minuten der DEL2-Partie bringen den ESV Kaufbeuren ins Hintertreffen. Das sieht auch Trainer Rob Pallin so.

Von Oliver Rabuser

17.02.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Valide Ursachen finden sich nach einer 3:7-Niederlage freilich immer. Meist war das andere Team in entscheidenden Belangen besser, oder die eigene Performance nicht ausreichend. Oft natürlich auch beides. Der Vortrag des ESVK in Bad Tölz war nicht ausschließlich kritikwürdig. Er ließ es aber in zentralen Momenten an Aufmerksamkeit missen.