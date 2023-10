Der Pass ist da: Sami Blomqvist zurück im Kader des ESVK

Vor wohl ausverkauftem Haus spielt der ESV Kaufbeuren am Freitag gegen Landshut, mit seinem einstigen Top-Scorer Sami Blomqvist, der nun den deutschen Pass hat.

Wer am Freitag ein über die Social-Media-Kanäle des ranghöchsten Allgäuer Eishockeyvereins, dem ESV Kaufbeuren aus der DEL2, verbreitetes Kurzvideo (auch Reel genannt) genau angeschaut hat, dem mag aufgefallen sein, dass in diesem die Ziffern 7 und 1 keine unwichtige Rolle spielten. Getarnt war der Clip als Hinweis darauf, dass der ESVK am Abend gegen Landshut mit dunklen Trikots spielt. Die versteckte Botschaft aber war eine andere: Die Kaufbeurer Nummer 71 Sami Blomqvist wird erstmals in dieser Spielzeit auf dem Eis stehen. Und das ist durchaus etwas besonderes, weil dieser Tag heiß ersehnt war.

Einstand gegen den Rivalen

Das Auftauchen von Blomqvist im Line-Up bedeutet: Der deutsche Pass, auf den Verein, Spieler und Fans gleichermaßen in den zurückliegenden Wochen gewartet haben, ist in den vergangenen Tagen eingetroffen. Und so steigt am Freitagabend vor vermutlich ausverkauftem Haus – nachmittags waren nur noch sehr vereinzelt Restkarten zu haben – das erste Eishockeyspiel mit Blomqvist als deutschem Staatsbürger. Und das wird es in sich haben. Gegner ist der ewige ESV-Rivale aus Landshut.

Auf Kaufbeurer Eis stehen sich dann die derzeit beste Heimmannschaft der DEL2, die Buron Joker, und die aktuell beste Auswärtsmannschaft, der EVL aus Niederbayern, gegenüber. Cheftrainer Marko Raita wird Blomqvist, der sein letztes Spiel vor rund einem Monat in der Vorbereitung absolvierte, zunächst in Reihe 4 neben den Youngstern Max Hops und Yannik Burghart auflaufen lassen.



Und auch abseits der Personalie Sami Blomqvist gibt es beim Heimspiel gegen Landshut Veränderungen im Kaufbeurer Line-Up. So kehrt Fabian Nifosi als siebter Verteidiger zurück in die Aufstellung. Nicht im Kaufbeurer Dress unterwegs sein wird indes Nikolaus Heigl. Der Youngster spielte am Donnerstagabend für Red Bull München in der DEL. Sein Bruder Thomas hingegen läuft für Kaufbeuren auf - wie üblich in Sturmreihe eins.

Sami Blomqvist beim ESVK: Immer für ein Tor gut

Sami Blomqvist war im Sommer 2023 nach einjährigem und nicht erfolgreichen Abstecher zu den Bayreuth Tigers zum ESVK zurückgekehrt – und somit an den Standort, an dem er viele große Siege feiern konnte. Blomqvist erzielte für den ESVK in Hauptrundenspielen bis dato über 160 Treffer, aber eben als finnischer Staatsbürger. Schon bei der Vertragsunterzeichnung im Sommer war klar, dass der ESVK mit dem 33-Jährigen fortan als Deutschem plant und die vier Ausländerlizenzen anderweitig vergeben hat. Als Kontingentspieler laufen für die Joker in dieser Saison Verteidiger Jamal Watson und die Stürmer Tyler Spurgeon, John Lammers und Jacob Lagacé auf.

