Das sind die beliebtesten Baby-Namen 2022 in Kaufbeuren

Das Standesamt Kaufbeuren hat im vergangenen Jahr 847 Geburten beurkundet. Und so sieht das Namens-Ranking aus.

19.01.2023 | Stand: 05:33 Uhr

Das Kaufbeurer Standesamt hat im vergangenen Jahr 847 Geburten beurkundet – 69 weniger als im Vorjahr.

Bei den beliebtesten Vornamen für die neugeborenen Mädchen hat sich 2022 ein Name auf Platz eins geschoben, der bisher eher im unteren Mittelfeld rangierte: Eva war mit Abstand der am häufigsten gewählte Name für die neuen Erdenbürgerinnen. Auf Platz zwei folgt Emma – so heißt auch das Kaufbeurer Neujahrsbaby 2023, das am frühen Morgen des 1. Januar zur Welt kam. Ebenfalls beliebt für kleine Mädchen waren Lena, Mia und Mira, die sich den dritten Platz teilten.

Dieser Name stand in Kaufbeuren bei Buben hoch im Kurs

Für Buben stand Lukas diesmal besonders hoch im Kurs – im Vorjahr waren es noch Elias und Maximilian. Den zweiten Platz der Vornamen für männliche Neugeborene teilten sich 2022 Felix und Leon. Ebenfalls hoch im Kurs stand Samuel, der es im Ranking auf den dritten Platz schaffte.