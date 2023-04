So hilft der Ex-Chef der Kaufbeurer Sparkasse Kindern in Ghana

Winfried Nusser engagiert sich im westafrikanischen Ghana. Dort schiebt er nun sein drittes medizinisches Projekt an, um Kindern einen frühen Tod zu ersparen.

Es ist nicht lange her, da musste sich Winfried Nusser als Vorstandsvorsitzender der Kaufbeurer Sparkasse tagtäglich um Gewinnmargen, Anlagestrategien und die Zinsentwicklung kümmern. Heute setzt er sich dafür ein, dass Neugeborene und ihre Mütter überleben. Ein Großteil seiner Zeit im Ruhestand widmet er existenziellen Dingen im westafrikanischen Ghana, wo Geburt und Tod oft nah beieinander liegen. Nun schiebt er dort sein drittes Projekt an. Es geht im Kern darum, Müttern und ihren Kindern eine sichere Geburt zu ermöglichen. „Ich will mein Wirtschaftswissen nicht brachliegen lassen“, sagt er.

