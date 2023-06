Ex-Drogensüchtiger aus dem Allgäu: „Ich hatte die Wahl – JVA oder Therapie“

Er hat „alles genommen, was der Markt hergibt“. Einem Richter verdankt er, dass er heute ein Leben ohne Sucht führt. Und der Selbsthilfegruppe in Kaufbeuren.

27.06.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Vor 25 Jahren besuchte Robert zum ersten Mal ein Meeting der Narcotics Anonymous (NA). So nennen die Mitglieder der Selbsthilfegruppe ihre Treffen. Damals hatte der heute 61-Jährige sieben Monate Langzeittherapie hinter sich – und über 20 Jahre Drogensucht. Er habe Alkohol konsumiert, Aufputschmittel, Opiate, quasi „alles genommen, was der Markt hergibt und zwölf bis 16 Stunden am Tag gearbeitet“.

