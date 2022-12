So läuft es für Ex-ESVK-Torhüter Stefan Vajs nach der Profi-Karriere

Über Jahre war Stefan Vajs die Lebensversicherung im Tor des ESV Kaufbeuren. Im Sommer beendete der Eishockey-Torhüter seine Profi-Karriere. Ein Interview.

Eishockey-Torwart Stefan Vajs spielt nach seinem Abschied aus Kaufbeuren vom ESVK aktuell noch in der Bayernliga für den EHC Königsbrunn. Wir haben mit dem 34-Jährigen über Weihnachten ohne Zweitliga-Eishockey und seinen neuen Job gesprochen.

Herr Vajs, keine ESVK-Termine rund um Weihnachten. Wird's langweilig?

Vajs: Wir haben mit Königsbrunn drei Spiele zwischen den Jahren. Und jetzt, wenn ich einmal auch tagsüber so richtig arbeiten muss, liegen die Feiertage so blöd (lacht). Nein, es wird also nicht langweilig, es ist immer etwas zu tun.

Sie sind in diesem Jahr in das Immobiliengeschäft eingestiegen, haben ein Büro in der Kaufbeurer Altstadt und verkaufen Immobilien in der ganzen Region. Sind Sie zufrieden mit den ersten Monaten?

Vajs: Ich bin grundsätzlich zufrieden, es passt alles. Vom Zeitpunkt her hätte es vielleicht leichter sein können. Es gibt viel Bewegung und Verunsicherung.

Nicht geändert hat sich, dass Sie wieder Geschenke sammeln für Kinderstationen. Und Sie verloren auf Ihren Social-Media-Kanälen einige Raritäten. Kommt genug zusammen?

Vajs: Wir haben schon einiges gesammelt. Bis zum 20. Dezember können originalverpackte Geschenke in Kaufbeuren noch im A-Migo abgegeben werden. Ich empfehle zudem, auf meinen Facebook- oder Instagram-Account zu schauen. Da versteige ich unter anderem ein gespieltes Trikot von Markus Keller aus Augsburg, eine Käppi von Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm und mehr.

So hat 2014 alles angefangen: Isabell und Stefan Vajs bei der Geschenkeübergabe in der Kaufbeurer Kinderklinik an Stationsleiterin Gudrun Meirich und Chefarzt Dr. Markus Rauchenzauner. Bild: Stephan Schöttl (Archiv)

Es läuft für Torwart Stefan Vajs beim EHC Königsbrunn

Und Sie sammeln Punkte mit Königsbrunn, Ihrem neuen Team. Bisher sind es 39, Sie sind Zweiter. Läuft?

Vajs: Vor allem, wenn man an die Personalprobleme der vergangenen Wochen denkt. Wir haben teilweise mit gerade einmal zwei Reihen gespielt.

In Ihren letzten Spielzeiten beim ESVK haben Sie ein ums andere Mal verletzungsbedingt gefehlt. Zwickt es weiterhin?

Vajs: Ne, alles gut. Natürlich ist die Belastung nach meinem Rücktritt vom Profi-Eishockey jetzt geringer, wenngleich sich an den Bewegungen nichts geändert hat.

Hat Stefan Vajs schon ein ESVK-Spiel in dieser Saison gesehen?

Welchen Blick haben Sie auf den ESVK? Einen leidenschaftlichen oder einen professionellen?

Vajs: Natürlich habe ich immer noch Bezug zum ESVK und verfolge die Entwicklung interessiert. Es ist toll, dass es so gut läuft. Schwere Zeiten gab es beim ESVK schließlich schon genug. Leider habe ich es noch nicht geschafft, mir ein Spiel persönlich anzuschauen, aber ich spiele zu den Zeiten meist selbst.

