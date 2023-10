Ex-Staatssekretär Heinz Maurus: Ein Allgäuer auf Sylt

Als jungen Mann zog es den gebürtigen Kaufbeurer Heinz Maurus in den hohen Norden. Dort machte er Karriere. Bald steht wieder ein Besuch des Sylters in der Heimat an.

03.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Kässpatzen sind nach wie vor das Leibgericht von Heinz Maurus, obwohl es den gebürtigen Kaufbeurer schon mit 19 Jahren in den hohen Norden zog. Dort machte er eine außergewöhnliche Karriere, brachte es bis zum Staatskanzlei-Chef und Staatssekretär Schleswigs-Holsteins in Kiel. Heute lebt er mit seiner Frau auf Sylt und ist Präsident des Deutschen Marinebundes mit etwa 10.000 Mitgliedern. Als solcher kommt er Anfang November nach Kaufbeuren und besucht unter anderem den Fliegerhorst. Doch auch privat hat Maurus noch viele Kontakte in seine Allgäuer Heimat, vor allem nach Ketterschwang, wo er aufgewachsen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.