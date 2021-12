Experten diskutieren in Irsee über "Lücke im System"

Sie haben Zwänge, Wutausbrüche, verletzen sich selbst oder andere: Wie „Systemsprengern" besser geholfen werden kann, war Thema einer Tagung in Irsee.

Manche leiden unter zwanghaften Verhaltensweisen, haben Wutausbrüche oder verletzen sich und andere: Mitunter sind es Suchterkrankungen und geistige oder seelische Behinderungen, die Auswirkungen auf das Verhalten der Betroffenen haben und sie sowie ihre Angehörigen und Betreuenden vor Herausforderungen stellen. Die Bedürfnisse dieser Menschen sind so komplex, dass passende Hilfeangebote schwer zu finden sind. Sie werden von Einrichtung zu Einrichtung gereicht, geholfen werden kann ihnen aber nirgendwo so richtig.

Bezirkstagspräsident: "Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit"

Um Lösungen für solche Fälle zu finden, hat der Bezirk Schwaben in Kooperation mit dem Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags Vertreterinnen und Vertreter des sozialen Versorgungssystems aus ganz Schwaben zum Fachtag „Lücke im System“ ins Kloster Irsee eingeladen. „Es geht um den Menschen, der im Mittelpunkt unserer Arbeit steht“, betonte Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Wenn wir als Bezirk dazu beitragen können, die Lücke im System zu schließen, nehmen wir Ideen und Anregungen gerne an.“

Bezeichnung sollte ersetzt werden

Die Teilnehmenden aus Politik, Verwaltung und sozialen Einrichtungen diskutierten konkrete Fälle aus der Praxis. „Besonders Merkmale wie Impulsivität, fehlende Krankheitseinsicht und Störungen beim Verhalten in der Gruppe erschweren die Betreuung“, erklärte Prof. Dr. Manuela Dudeck vom Bezirkskrankenhaus Günzburg. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren in Wissenschaft und Praxis mit Menschen, die besonderer Hilfe bedürfen. Gleichzeitig, so betonte Dudeck, „sind nicht die Menschen selbst das Problem“ weshalb die verbreitete Bezeichnung „Systemsprenger“ ersetzt werden sollte.

Bürokratieaufwand soll reduziert werden

Während der Tagung zeigten sich schnell gemeinsame Ziele. Der bürokratische Aufwand solle reduziert werden. Weitere Forderungen sind langfristige und flexible Unterstützungsangebote, ein Ausbau in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, attraktivere Arbeitsbedingungen für Pflegende, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, mehr Personal und Zeit für bedarfsgerechte Betreuung und bezahlbarer Wohnraum für psychisch behinderte und kranke Menschen. Ambulante und stationäre Angeboten sollen sich zudem enger mit Kostenträgern wie dem Bezirk vernetzen, so ein weiterer Vorschlag. Die Ideen und Vorschläge des Fachtags wird der Bezirk Schwaben in seinen Gremien und verwaltungsintern bearbeiten.

Überregionale Themen wie den Personalmangel in der Pflege und zusätzliche Wohnangebote für Menschen mit besonderem Hilfsbedarf sollen mit den anderen Bezirken im Bayerischen Bezirketag diskutiert werden. Wie sich die „Lücke im System“ weiter schließen lässt, wollen die Teilnehmenden erneut im Sommer 2023 diskutieren.

