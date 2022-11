Explosion in Kaufbeuren: Labor für Batterie-Tests fliegt in die Luft

In einem Labor im Innovapark Kaufbeuren gab es heute eine schwere Explosion. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Ein benachbarter Baumarkt wurde evakuiert.

Update, 15.10 Uhr:

Im Einsatz sind inzwischen über 50 Kräfte der Feuerwehr Kaufbeuren plus DLRG, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und die Polizei mit jeweils mehreren Fahrzeugen. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber konnte unverrichteter Dinge wieder wegfliegen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich niemand im Gebäude befand und niemand schwere Verletzugnen erlitt.

Für die Bevölkerung wurde die Warnstufe Gefahreninformation ausgegeben. Das heißt, es kann eine Gefahrstoff-Freisetzung nicht ausgeschlossen werden.

Nach Explosion in Kaufbeuren: Möglicher Austritt von Gefahrenstoffen - das müssen Anwohner tun

Es gilt folgende Handlungsempfehlung für die Menschen in Kaufbeuren:

Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polize) und 112 (Feuerwehr)

Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab

Vermeiden Sie unnötige Aufenthalte im Freien

Ermöglichen Sie den Einsatzkräften ungehinderten Zugang zum Einsatzgebiet.

Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe.

Schwere Explosion: In Kaufbeuren ist ein Batterie-Labor in die Luft geflogen

Eine schwere Explosion ereignete sich am Donnerstagnachmittag im Innovapark Kaufbeuren. Die Rettungskräfte sind an der Unglücksstelle eingetroffen. Offensichtlich flog erneut das Batterie-Testlabor der Firma Intertek in die Luft. Die Feuerwehr schließt weitere Explosionen nicht aus.

Deshalb dürfen die Retter derzeit nicht in das Gebäude. Zur Sicherheit wird nun der benachbarte V-Baumarkt evakuiert. 30 Mitarbeiter und an die 60 Kunden stehen bereits auf dem Parkplatz. Der Baumarkt bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die meisten Kunden sind nun weggefahren. Auch andere benachbarte Firmen scheinen evakuiert worden zu sein.

Explosion im Innovapark in Kaufbeuren: Betroffene Firma beschäftigt 110 Mitarbeiter

Der internationale Konzern Intertek beschäftigt an seinem Kaufbeurer Standort im Kerngebäude des Innovaparks 110 Mitarbeiter. Ingenieure und Techniker testen und zertifizieren dort im Auftrag der Produzenten unter anderem elektronische Geräte, um sicherzustellen, dass diese den Herstellerangaben entsprechen.

Auch Autohersteller und deren Zulieferer schätzen die Erfahrung des Unternehmens. Das Werk gilt innerhalb des Konzerns als „Kompetenzzentrum für Elektromobilität“. Die Auftraggeber lassen dort etwa Stromspeicher auf Alltagstauglichkeit untersuchen, in Langzeitversuchen, bei Hitze und Kälte, auch bis an die Grenzen belasten.

Außerhalb des Werks, östlich des Innovaparks, wurde dafür einst ein abgeschirmter „Abuse-Bunker“ (abuse ist englisch und steht für Missbrauch) eingerichtet. Der alte Bunker sorgte für Unmut in der Nachbarschaft, da es früher mehrfach zu Knallgeräuschen, Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen gekommen sein soll. Ein Unternehmer aus der Nachbarschaft hatte sich gar um die Gesundheit seiner Mitarbeiter gesorgt.

Im Mai 2021 baute das Unternehmen einen neuen Versuchsbunker für Batterien. In diesem fand nun offenbar die Explosion statt.

