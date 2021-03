Explosion in Kaufbeuren: Warum die Ermittlungen Zeit brauchen

Die Suche nach der Ursache für die Explosion des TSVO-Vereinsheims in Kaufbeuren geht weiter. Warum nun sogar Archivarbeit gefragt ist.

03.03.2021 | Stand: 20:15 Uhr

Die Ermittlungen und die Aufräumarbeiten sind eng aufeinander abgestimmt. Aber noch immer erinnert ein Trümmerberg an die verheerende Explosion des TSV-Vereinsheims in Oberbeuren am vergangenen Samstag. Das Gebäude war bei der Detonation in der Nacht komplett zerstört worden. Teils massive Schäden gab es auch an umliegenden Gebäuden. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Millionenschaden. Die Polizei steht bei der Ursachenforschung nach eigenen Angaben vor langwierigen Ermittlungen, in die auch ein Gutachter des Landeskriminalamtes eingebunden ist. „Der Schutthaufen muss Stück für Stück abgetragen werden, damit sich die Experten ein Bild machen können“, sagte Polizeisprecher Holger Stabik.