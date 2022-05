Extremsportler Jonas Deichmann fesselt das Publikum in Kaufbeuren: „Ich gebe niemals auf“

Jonas Deichmann geht an seine persönliche Grenze und darüber hinaus. Beim "Forum Zukunft" der Sparkasse in Kaufbeuren berichtet der Ausdauerathlet, was ihn zu Höchstleistungen treibt.

Von Elke sonja Simm

05.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Welche Höchstleistungen mit Willensstärke, Selbstmotivation und exakter Planung erzielbar sind, stellt Berufsabenteurer Jonas Deichmann regelmäßig unter Beweis. Zuletzt legte er 120 Mal die Distanz des Ironman zurück und umrundete so die Erde. Seiner spannenden Reiseerzählung lauschten 160 Zuhörer in der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, die damit in die Vortragsreihe "Forum Zukunft" startete.

