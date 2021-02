Der Brand in Kaufbeuren am Färberwinkel-Haus hat großen Schaden angerichtet. Der Dachstuhl ist abgebrannt, im Stadtbild klafft eine Lücke. Aktuelle Nachrichten.

26.01.2021 | Stand: 01:40 Uhr

Nur noch ein Stumpf aus Mauerresten ist übrig von dem markanten Gebäude, das seine Umgebung am Rande der Kaufbeurer Altstadt geprägt hat. Der charakteristische Dachstuhl des Färberhauses in der Ganghoferstraße ist am Sonntagabend von einem Feuer komplett zerstört worden. Ob der Platz rund um den „Nackten Mann“ jemals wieder so aussehen wird, wie vorher, ist mehr als fraglich.