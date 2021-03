Für die Olympia-Quali: Niklas Stechele beißt auf die Zähne

Der Ringer des TSV Westendorf kämpft trotz einer Verletzung um ein Ticket für Olympia. Beim Qualifikationsturnier in Budapest wartet jedoch starke Konkurrenz.

Niklas Stechele vom TSV Westendorf beißt die Zähne zusammen: Der Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes geht am Donnerstag beim Olympia-Qualifikationsturnier in Budapest gehandicapt auf die Matte. Der 21-Jährige startet im Limit bis 57 Kilo. Er ist der einzige bayerische Ringer, den Freistil-Bundestrainer Jürgen Scheibe nominiert hat.

Stechele hat grünes Licht vom Ringer-Arzt erhalten. Obwohl sich der Ostallgäuer bei einem internationalen Turnier in der Ukraine das Innenband im rechten Knie anriss, geht er an den Start. „Mein Knie ist nicht zu 100 Prozent stabil. Wir werden es tapen müssen, damit wir das Knie stabil bekommen.“ Schon beim Abschlusslehrgang in Heidelberg wurde ihm das Mattentraining sicherheitshalber nicht erlaubt. „Niki hat ein anderes Trainingsprogramm erhalten“, so Bundestrainer Jürgen Scheibe. Nach seiner Verletzung in Kiew wird Stechele erst beim Warmmachen in Budapest wieder auf die Matte gehen.

Ein weiteres Qualifikationsturnier steht in Sofia an

Der Deutsche Meister von 2019 springt für Horst Lehr ein, dessen Rückkehr sich noch weiter verzögert. Aller Voraussicht nach dürfte Stechele auch beim zweiten Qualifikationsturnier Anfang Mai in Sofia zum Einsatz kommen. In Budapest dagegen kämpfen insgesamt zwölf Ringer um die Fahrtkarte nach Tokio. Die beiden Halbfinalsieger sind für die Olympischen Spiele in der Hauptstadt Japans qualifiziert. „Für Niki wird das Quali-Turnier etwas ganz Besonderes sein. Die Erwartungen an ihn werden wir nicht zu hoch stecken. Er ist ein junger Sportler, der im nächsten Olympiazyklus ebenfalls seine Chancen erhalten wird“, betont Scheibe und weiß, dass die Trauben für seinen Schützling besonders hoch hängen.

Die Konkurrenz für Niklas Stechele: Topringer aus der ganzen Welt

Topringer aus Armenien, Azerbaidschan, Georgien, Ukraine und Bulgarien sind ebenfalls in Budapdest am Start. „Wir sind leider in den einzelnen Klassen nicht so stark aufgestellt wie beispielsweise die Russen oder die Amerikaner“, sagt Scheibe mit Blick auf die Gewichtsklasse bis 74 Kilo. Dort wird es verletzungsbedingt keinen deutschen Starter geben.

Auch Zuschauer werden bei diesem sportlichen Höhepunkt coronabedingt nicht zugelassen. Die Hürden abseits der Matte sind erneut hoch. „Wir werden in Ungarn wohl in einer Blase sein. Das heißt: Wir dürfen uns nur im Bereich von Hotel und Halle mit Maske bewegen“, erklärt Scheibe.

Umfangreiches Covid-Testprogramm wartet auf die Ringer

Niklas Stechele und seine DRB-Kollegen müssen mit einem negativen Covid-19-Test in die ungarische Hauptstadt einreisen, und werden auch dort mit verschärften Corona-Maßnahmen konfrontiert. „Niki wird auf der Matte sein Bestes geben“, sagt Scheibe, der überzeugt ist, dass der 21-Jährige trotz der ganzen Umstände ein gutes Ergebnis einfahren wird. „Er kann ohne großen Druck auftreten.“ Stechele selbst freut sich enorm auf seinen Auftritt in Ungarn. „Die Aufregung kommt mit Sicherheit noch“, sagt Stechele, der wieder wertvolle Erfahrung im Konzert der Großen sammeln will.