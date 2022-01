Für mehr Demokratie in den Betrieben

DGB-Sprecherin wirbt bei Neujahrsempfang in Kaufbeuren für Betriebsratswahlen. Klagen über Auswirkungen der Corona-Pandemie.

23.01.2022 | Stand: 17:54 Uhr

Die Corona-Pandemie war das beherrschende Thema beim diesjährigen Neujahrsempfang des Ortsverbands im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Kaufbeuren. Die Festrednerin, Silke Klos-Pöllinger, DGB-Regionsgeschäftsführerin Schwaben, blickte auf die Jahre 2020 und 2021 zurück und gab einen Ausblick auf die nächste Zukunft. Grußworte sprachen Oberbürgermeister Stefan Bosse und der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl.

Solidarität abgebröckelt

Klos-Pöllinger beschäftigte sich in ihrer umfassenden und von häufigem Beifall begleiteten Rede mit den bereits feststehenden Auswirkungen der Pandemie. Man habe gelernt, dass man sich besser auf solche Ereignisse vorbereiten müsse, dass man besser hätte erklären müssen. Und man habe erfahren, dass es sich räche, wenn bestehende Missstände nicht schon vorher angepackt wurden. Die Gesellschaft habe erfahren „dürfen“, dass die viel beschworene Solidarität immer mehr abgebröckelt sei. „Unser Sozialstaat hat nicht alle aufgefangen, die finanzielle Einbußen hatten“, sagte Klos-Pöllinger. Zu Beginn der Krise sei eine große Welle der Solidarität erkennbar gewesen. Diese wurde nach Einschätzung der Gewerkschafterin von Rechtspopulisten, Egoisten, Extremisten und Spaltern überdeckt.

Juristisch ahnden

Die Regionsgeschäftsführerin widmete dem DGB- Thema „Demokratie im Betrieb“ ihre besondere Aufmerksamkeit und brach eine Lanze für die Tätigkeit der Betriebsräte. Die Bayerische Verfassung schreibe die Einrichtung eines Betriebsrats bindend vor. Deshalb sollte die Behinderung von Betriebsratswahlen juristisch stringenter geahndet werden.

"Wir verlieren Menschen"

Corona habe „viele Veränderungsprozesse in Gang gesetzt“, sagte Kaufbeurens OB Bosse. Er bedauerte die prekäre Personalsituation im pflegerischen Bereich. „Wir verlieren die Menschen, die wir brauchen“, befürchtete er angesichts des intensiven Werbens um Fachkräfte. Die verbleibenden Pflegekräfte seien vielerorts am Ende ihrer Kräfte und nur mehr Geld allein könne die Lage nicht entschärfen. Bosse ging zudem auf die Infrastruktur in Kaufbeuren ein und schilderte den Sanierungsstau bei den Schulen und Kindertagesstätten. Insgesamt werde es immer enger.

Der Landtagsabgeordnete Pohl meinte, „je länger wir in den Bereichen Kultur und Sport den Stillstand üben und die Gastronomie einschränken, verlieren wir ein Stück Leben“.

"Zum Lachen in den Keller"

Lesen Sie auch

Liebe der Kaufbeurer zu ihrem Parkstadion unterschätzt Jahresrückblick: Das war 2021 in Kaufbeuren

Man könnte meinen, „wir gingen zum Lachen in den Keller“ sagte Gastgeber Paul Meichelböck, DGB-Ortsvorsitzender. Denn die Veranstaltung fand in der Kleinkunst- und Kellerbühne Podium statt. Meichelböck verwies auf die lange Tradition dieser von Peter Brosche geprägten „Straße der Kultur“, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Meichelböcks Frage „was brauchen wir für das Jahr 2022?“ beantwortete er selbst mit dem Slogan „Autos raus, Leben rein in die Altstadt“. Die Innenstadt benötige eine Aufwertung und das sei vor allem ein Ding für die Jüngeren. Die Gestaltung der Zukunft sei für sie eine große Aufgabe und Herausforderung.

Lesen Sie dazu auch unsere Themenseite Innenstadt-Belebung Kaufbeuren.