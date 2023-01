Fachschule für Hauswirtschaft in Kaufbeuren gehen die Schüler aus

Der Hauswirtschafts-Fachschule in Kaufbeuren fehlen Schüler. Die Lage ist dramatisch. Nun geht die Schulleitung in die Offensive.

10.01.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Die Staatliche Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement sucht händeringend Nachwuchs. Dort werden die hauswirtschaftlichen Führungskräfte von morgen breit ausgebildet – Beschäftigte in Großküchen von Kliniken oder Altenheimen, im Lebensmittelbereich, in Wäschereien und Reinigungsfirmen. Derzeit besuchen lediglich elf Schülerinnen und Schüler die Bildungseinrichtung im landwirtschaftlichen Grünen Zentrum in Kaufbeuren, wie die stellvertretende Schulleiterin Michaela Schülein gegenüber unserer Redaktion betont. Bis zu 50 Absolventen könnten es sein. „Über 20 junge Leute für den neuen Jahrgang würden wir uns riesig freuen“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Neues Unterrichtskonzept an der Landwirtschaftsschule in Kaufbeuren: Theorie und Praxis kompakt verknüpft

Steht das Bildungsangebot nun auf der Kippe? „Es ist natürlich schwierig, eine Schule mit derart wenig Schülerinnen und Schülern langfristig zu halten“, sagt Schülein. Die Schule gibt es seit 30 Jahren und ist einzigartig in Bayern. Mit der Eröffnung des Grünen Zentrums ist sie 2018 von der Innenstadt in modern eingerichtete Räume gezogen - mit neuen Lehrsälen, einer eigenen Großküche und einer Wäscherei.

Die Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Kaufbeuren, Fachrichtung Ernährungs- und Versorgungsmanagement, so der offizielle Name, untersteht dem bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Sachaufwandsträger ist der Landkreis Ostallgäu.

Technikerschule in Kaufbeuren: Abschluss auch mit Fachhochschulreife möglich

In einer zwei- und dreijährigen Weiterbildung können Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Ausbildung in der Hauswirtschaft oder den Bereichen Lebensmittel oder Gastronomie absolviert haben, den Abschluss „Staatlich geprüfter Technikerin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement“ erwerben. Außerdem haben die Absolventen die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erlangen.

Lesen Sie auch: Hochschulcampus in Kaufbeuren: Wie viel Geld könnte der Freistaat investieren?

Damit die Schule für hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte nicht bald ganz ohne Schüler dasteht, wollen Schulleitung und Schüler nun in die Offensive gehen und für die Weiterbildung in Kaufbeuren werben, und zwar im Internet, in sozialen Medien, an anderen Schulen und mit Online- und Präsenz-Infotagen zwischen dem 26. und 28. Januar.

So sieht das Programm aus

Die Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Kaufbeuren, lädt zu den Informationstagen im Januar an drei Terminen mit Lehrkräften und Studierenden ein. Bei einer Verlosung gibt es selbstgemachte Preise. Bei den Online-Terminen können Besucher mit einem 360-Grad-Rundgang die Schulräume und die Schule virtuell durchlaufen. Ehemalige Schülerinnen und Schülern der Technikerschule berichten. Es können alle Räume besichtigt werden. Lehrkräfte und Studierende geben einen Einblick in die Inhalte und Fächer.

Termine: