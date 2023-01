Fachsimpeln bei „Picco“ in der Aktienschänke - die letzte Kultkneipe am Eisstadion

Neben dem Eisstadion gehört eine kleine Kneipe seit fast 40 Jahren zum Bestand der Fankultur. Vor und nach den Spielen des ESVK ist dort die Hütte voll.

03.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Die kleine Kneipe in unserer Straße“ war im Jahr 1976 ein Kult-Schlager von Peter Alexander, der noch heute auf so mancher Party gesungen wird. Die Aktienschänke in der Johannes-Haag-Straße ist dagegen für viele ESVK-Fans die kleine Kneipe vor unserem Stadion. Gleichzeitig auch die letzte ihrer Art.

Viele Kneipen sind verschwunden

Denn das Gasthaus Bad, die „Grille“ oder auch das „Centro“, in der man nach dem Spiel noch auf eine Pizza zum Fachsimpeln ging, kennt man nur noch aus den Erzählungen. Auch der legendären Stadiongaststätte „Zum Puck“, trauern die Fans heute noch nach, denn in der neuen Arena ist eine Gastronomie für den normalen Fan nicht mehr vorgesehen. Dabei ist für viele Eishockey-Anhänger das Bier unter Freunden vor und nach dem Spiel genauso wichtig, wie die 60 Minuten auf dem Eis.

Im Stadion war eine Fankneipe nicht vorgesehen

Die Sehnsucht nach einer Stadiongaststätte bei den Fans kann ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl durchaus nachvollziehen: „Leider geben die Gegebenheiten in der Energie Schwaben Arena keine Möglichkeiten dazu mehr her. Auf der anderen Seite ist die VIP-Gastronomie für den Verein von existenzieller Notwenigkeit und kommt schon jetzt an ihre Grenzen“, schildert Kreitl die Sicht des Vereins.

Auch Fans anderer Vereine kommen

Dagegen treffen sich in der Aktienschänke die Eishockey-Romantiker schon rund zwei Stunden vor Spielbeginn, um die letzten Informationen auszutauschen. Hier gibt es auch keine Berührungsängste, denn jeder kennt hier fast jeden. Auch die Textpassage „Hier fragt dich keiner, was du hast oder bist“, passt mehr denn je zu dieser Eishockey-Kultkneipe. So ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sich der eine oder andere Fan im fremden Trikot unter die Gäste mischt, denn auch die vermissen eine Gastronomie rund um das Stadion. Für den griechischen Wirt, den alle nur als „Picco“ kennen ist natürlich jeder Spieltag Großkampftag, denn auch nach Spielende trifft man sich dort wieder, um sich bei Bier und Ouzo über Sieg oder Niederlagen auszutauschen.

Aktueller Service per Videotext

Live-Bilder gibt es in der Aktienschänke nicht zu sehen, da werden die Zwischen- und Endergebnisse der DEL2 noch – wie vor 20 Jahren – im Videotext des Bayerischen Fernsehen auf Tafel 274 angezeigt. Aber ein großes ESVK-Logo neben dem Fernseher deutet darauf hin, dass man hier an Spieltagen unter den Gästen wohl fast ausschließlich über Eishockey spricht. Die ungezwungene Atmosphäre dort schätzen viele Nostalgiker und sind auch der Grund, dass sie sich hier Woche für Woche treffen. Da man holt man sich sein Bier auch mal unkompliziert direkt am Tresen oder trinkt es vor der Tür, wenn alle Plätze belegt sind. Diese Woche hat der 78-Jährige aber eher eine ruhigen Phase: Der ESVK spielt am Dienstagabend ab 19.30 Uhr beim EV Landshut und am Freitag ab 17 Uhr bei den Eisbären Regensburg.

Nächstes Jahr 40 Jahre Aktienschänke

„Im alten Stadion war ich bei den Heimspielen oft dabei, in das neue Stadion habe ich es noch nicht geschafft. Das liegt auch daran, dass hier einfach zu viel los ist“, sagt „Picco“. Der 78-Jährige feiert im nächsten Jahr zusammen mit seiner Frau Katerina übrigens sein 40-jähriges Dienstjubiläum mit der Aktienschänke.