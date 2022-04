Polizei fahndet in Kaufbeuren nach Jugendlichen mit Waffe

Anwohner haben in Oberbeuren wohl Jugendliche mit einer Waffe gesichtet. Die Polizei in Kaufbeuren fahndete - und sucht jetzt nach Zeugen.

11.04.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Anwohner haben am Sonntagnachmittag am Märzenbach in Kaufbeuren-Oberbeuren zwei Jugendliche mit einem vermeintlichen Gewehr gesichtet und die Polizei informiert. Aufgrund der Meldung startete die Polizei sofort eine groß angelegte Fahndung samt Polizeihubschrauber im Bereich Oberbeuren, heißt es im Polizeibericht.

Niemand war laut Polizei in Gefahr und es wurde auch nicht schossen, doch die Beamten trafen die Jugendlichen nicht mehr an.

Wer hat in Oberbeuren Jugendliche mit einer Waffe gesehen?

Nachdem die anschließenden Ermittlungen weitere Einzelheiten zum Verhalten der Jugendlichen erbrachten, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem Gewehr um eine Soft-Air-Waffe gehandelt hat. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341-933-0 entgegen.

