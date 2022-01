Falsche Wasserwerk-Mitarbeiter in Kaufbeuren unterwegs

Täter wollen unter dem Vorwand, das Trinkwasser zu untersuchen, in Kaufbeurer Anwesen gelangen. Wasserwerk: Mitarbeiter kommen nur mit Termin und Ausweis.

Das städtische Wasserwerk Kaufbeuren warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Einrichtung ausgeben. Unter dem Vorwand, das Trinkwasser untersuchen zu wollen, versuchten die Fremden in Häuser in der Wertachstadt zu gelangen, warnt das Wasserwerk in einer Pressemitteilung. Das Kaufbeurer Trinkwasser werde laufend überwacht und sei von einwandfreier Qualität, heißt es darin. Außerdem würden Wasserproben nicht in privaten Haushalten genommen. Es handele sich bei dieser Masche entsprechend nur um einen Vorwand, um das Haus zu betreten und dort möglicherweise Diebstähle zu begehen.

Arbeiten des Wasserwerks Kaufbeuren erfolgten grundsätzlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Mitarbeiter könnten sich zudem jederzeit mit einen Dienstausweis legitimieren. Im Zweifelsfall besteht die Möglichkeit, telefonisch beim Städtischen Wasserwerk nachzufragen, während der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 08341/437-500, nach Dienstschluss unter der 24-Stunden-Notfallnummer des Bereitschafts- und Entstörungsdienstes: 08341/437-490.