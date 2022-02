Familienreferat in Kaufbeuren gewinnt an Bedeutung

In der Stadtverwaltung von Kaufbeuren stehen im Herbst Änderungen an. Die Stadträte diskutieren darüber ausführlich.

Familienreferent Alfred Riermeier tritt im Herbst in den Ruhestand. Deshalb beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit der Zukunft dieses städtischen Ministeriums. Einig war sich das Gremium, dass die Zuständigkeiten erweitert werden. Damit soll das „Zukunftsreferat Kinder, Bildung und engagierte Stadt“ entstehen, wie es CSU, Grüne und FDP formulierten. Die Leitung bekommt eine berufsmäßige Stadträtin oder ein berufsmäßiger Stadtrat, wie es schon in drei weiteren Referaten Usus ist. Auch das war unstrittig. Eine lange Diskussion entspann sich an der Frage der Laufzeit.

In Einklang bringen

Zweiter Bürgermeister Oliver Schill trat dafür ein, die Stadtregierung auf lange Sicht zeitlich in Einklang zu bringen. Sein Ziel: Im Jahr X sollen die Laufzeiten aller Referatsspitzen ein oder zwei Jahre (dafür hatte die Generation KF geworben) nach der Stadtratswahl auslaufen – und nicht mehr zeitversetzt. Somit hätten die jeweils neu gewählten Stadtratsmitglieder nach einer gewissen Einarbeitungszeit die Möglichkeit, ihre Verwaltungsspitze neu zu wählen. Gefallen fand dieses Ansinnen bei den Grünen, der Generation KF, bei der SPD und der Linken. Sie stimmten deshalb dafür, die erste Amtszeit des neuen Familienreferenten etwas zu verkürzen, damit sie Ende April 2028 und damit zwei Jahre nach der Stadtratswahl 2026 endet.

Parteipolitik vermeiden

Absolut dagegen war die CSU. Fraktionssprecher Christian Sobl, Stephan Stracke, der auch Bundestagsabgeordneter ist, und Oberbürgermeister Stefan Bosse ging es dabei ums Prinzip. Sie lehnten es ab, am Ende den Weg für eine parteipolitisch bestimmte Verwaltungsspitze zu ebnen. Vielmehr seien an den Referatsspitzen Sachverstand und Kontinuität gefragt. Auch Bernhard Pohl, Fraktionssprecher der Freien Wähler und Landtagsabgeordneter, sagte: „Wir haben gute Erfahrungen mit dem jetzigen System gemacht.“ Andernfalls könnte es nach einer Kommunalwahl einen neuen Oberbürgermeister und bald darauf neue Referatsleiter geben. „Das würde der Stadt nicht gut tun.“ Bosse warnte davor, dass die Referatsspitzen nach einer Kommunalwahl paralysiert seien und nur noch um ihre Wiederwahl kämpften. Zudem könne es durchaus auch in Kaufbeuren im Stadtrat zu problematischen Mehrheiten kommen, die dann die Verwaltungsspitze nach ihrem Gusto auswechselt. „Wir brauchen eine berechenbare und ruhige Verwaltung als verlässlichen Pfeiler in der Stadtpolitik“, sagte Bosse.

Qualifikationen vorgeschrieben

Schill hielt dagegen, dass „Umbrüche auch eine Chance sein können“. Außerdem sei es bereits gesetzlich vorgegeben, welche Qualifikationen für die Positionen mindestens erforderlich sind. Daran müsse sich der Stadtrat in jedem Fall halten.

Nachfolger gesucht

Am Ende fehlte Schills Antrag die Mehrheit. CSU, Freie Wähler, KI und AfD stimmten dagegen. Somit wird nun eine Nachfolge für das neu aufgestellte Familienreferat für den Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 30. September 2028 gesucht. Finanzreferent Markus Pferner gibt dann die Bereiche Ludwig Hahn Sing- und Musikschule, die Schulverwaltung und Sport sowie die Stadtbücherei ins Familienreferat (Referat 500) ab. Das war bereits vor der jüngsten Amtsverlängerung mit Pferner vereinbart worden. Als nächstes steht die Wahl der Wirtschaftsreferentin an.

Die Referate in Kaufbeuren

Referat 100: Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung

Leitung: Thomas Zeh (Laufbahnbeamter, unbefristet). Ihm unterstellt sind: die Bürgerbüros Kaufbeuren und Neugablonz, die Bußgeldstelle, die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Öffentliche Ordnung, der Brand- und Katastrophenschutz, Wahlen, das Gewerbewesen, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Abteilung Staatsangehörigkeit und Zuwanderung - Ausländerwesen, das Standesamt, das Verkehrswesen und die Zulassungsstelle.

Referat 200: Wirtschafts- und Kulturreferat

Leitung: Caroline Moser (Berufsmäßige Stadträtin; gewählt bis 31. Dezember 2023)

Ihr unterstellt sind: die Immobilienverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Wasserwerk, die Forstverwaltung, Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing, die Kultur, die Kulturförderung, der Kulturring, das Stadtarchiv, das Stadtmuseum, die Wirtschaftsförderung, das Marketing und das OB-Büro.

Referat 300: Finanz-, Sozial- und Schulreferat

Leitung: Markus Pferner (Berufsmäßiger Stadtrat, gewählt bis 31. Mai 2028)

Ihm unterstellt sind die Abteilungen: Arbeit und Soziales, Finanzen und Vermögen, die Hospitalstiftung mit ihren Senioreneinrichtungen. Noch gehören zum Referat 300 zudem die Ludwig Hahn Sing- und Musikschule, die Schulverwaltung und Sport sowie die Stadtbücherei. Diese Abteilungen werden künftig dem Referat 500 zugeordnet.

Referat 400: Bau- und Umweltreferat

Leitung: Helge Carl (Berufsmäßiger Stadtrat; Architekt; gewählt bis 31. August 2025)

Ihm unterstellt sind: der Bauhof, die Bauverwaltung, die Entsorgung, der Hochbau, die Stadtplanung und Bauordnung, der Tiefbau und die Umweltabteilung.

Referat 500: Jugend- und Familienreferat

Leitung: Alfred Riermeier (Laufbahnbeamter, tritt im Herbst 2022 in den Ruhestand. Der Nachfolger soll Berufsmäßiger Stadtrat werden. Die erste Amtszeit läuft von 1. Oktober 2022 bis 30. September 2028.)

Ihm unterstellt sind: die Familienbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, Kaufbeuren-aktiv, das Bildungsbüro, das Jugendamt und die Kindertageseinrichtungen. Ab Oktober kommen die Ludwig Hahn Sing- und Musikschule, die Schulverwaltung und Sport sowie die Stadtbücherei hinzu.