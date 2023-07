Familienwochenende beim ASV Hirschzell: Kinder bleiben begeistert am Ball

Mit der zweiten Auflage der Veranstaltung sind die Verantwortlichen zufrieden. Die Gäste hatten Spaß bei verschiedenen Sportarten – und einer Abkühlung.

28.06.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Noch vielseitiger als bei der Premiere 2022 wollten die Organisatoren das Hirschzeller Familiensportwochenende heuer gestalten. Das Team des ASV Hirschzell stellte ein umfangreiches Sportangebot zusammen, das viele Interessierten nutzten.

Reger Betrieb an zahlreichen Mitmachstationen

Oberbürgermeister Stefan Bosse eröffnete die Veranstaltung am Samstag und lobte das Engagement aller Beteiligten. Er betonte, wie wichtig das Fest für Hirschzell und Kaufbeuren sei. Am Sonntag übernahm der Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke die Eröffnung. An den zahlreichen Mitmachstationen der teilnehmenden Vereine, Verbände und Organisationen herrschte reger Betrieb. Besonders beliebt waren Bubble-Soccer, Tombola und die willkommene Abkühlung durch die Hirschzeller Feuerwehr. Ob Volleyball, Handball, Fischereiverein, Tischtennis, Slackline, Hüpfburg oder Schießbuden – für alle Besucherinnen und Besucher was etwas Passendes dabei.

Komplettes Wochenende ohne große Komplikationen

Nicht nur die Gäste, sondern auch die beteiligten Vereine zeigten sich zufrieden. So war Bruno Weigelt, Tischtennis-Jugendleiter des TV Kaufbeuren, von der Gästezahl und den vielen motivierten Kindern an der Ballmaschine begeistert. Bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung waren zahlreiche Helfer beteiligt, ohne die ein solches Fest niemals möglich wäre. David Ziegler, einer der Hauptverantwortlichen vom ASV, stellte zufrieden fest, dass das komplette Wochenende ohne große Komplikationen abgewickelt wurde. Mit tatkräftiger Unterstützung des Personals von „Hirschzell aktiv“ kam auch die kulinarische Verpflegung nicht zu kurz. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Hirschzell und die „Blechklappen“.

Lucke & Wirth-Fußball-Cup ausgetragen

Im Zuge des Sportfestes wurde auch der Lucke & Wirth-Fußball-Cup ausgetragen. Am ersten Tag waren die Jüngsten von der G-Jugend aktiv. In dieser Altersklasse gibt es keine offizielle Ergebniswertung – alle Mannschaften wurden als Sieger geehrt. Bevor es soweit war, durften sich die Kleinen in Gruppenspielen und im Sieben- Meter-Schießen messen.

Gäste-Trainer: „Die weite Anfahrt hat sich gelohnt.“

Am Sonntag beim Wettkampf der F-Jugend waren 16 Teams in vier Gruppen geplant. Da eine Mannschaft kurzfristig nicht erschien, musste improvisiert werden. Sieger wurde am Ende der SV Salamander Türkheim vor dem TSV Oberbeuren, dem TSV Kottern und dem ASV Hirschzell 1. So resümierte auch Trainer Sebastian Steybe vom SV Amendingen: „Die weite Anfahrt hat sich gelohnt. Es war ein toll organisiertes Turnier, zu dem wir gern wieder kommen.“

Die positiven Resonanzen dürften die Veranstalter zu einer Neuauflage im kommenden Jahr motivieren. Gerne wurden auch Anregungen aufgenommen, um einige Angebote noch weiter zu optimieren.