Mit welchen Herausforderungen der Familiy Store in Kaufbeuren kämpft

Gesundheitsminister Klaus Holetschek besucht die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ in Kaufbeuren-Neugablonz. Warum die Einnahmen spürbar zurückgegangen sind.

08.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ besucht. Die Stiftung, unter Leitung von Wolfgang Groß und Jürgen Jakoby, unterstützt Senioren, förderbedürftige Kinder und Familien mit Migrationshintergrund.

Spürbarer Rückgang der Einnahmen

Während des Besuchs traf Holetschek den Geschäftsleiter des Family Store, Matthias Malzkorn, der auch auf die Herausforderungen aufgrund der Bauarbeiten in der Hüttenstraße hinwies. Diese führten zu einem spürbaren Rückgang der Einnahmen in dem Second-Hand-Kaufhaus. Der Minister würdigte die wertvolle Arbeit der Stiftung mit den Worten: „Die sozialen Dienste der Stiftung ‚Nächstenliebe in Aktion‘ sind ein wahres Geschenk für unsere Gesellschaft, da sie Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen bedingungslos unterstützen.“

Zwischenmenschliche Beziehungen und Herzenswärme

Das Engagement in der Seniorenhilfe schenke den älteren Mitmenschen nicht nur praktische Hilfe, sondern vor allem auch wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen und Herzenswärme. Kinder würden individuell gefördert und ermutigt, um ihr volles Potenzial zur Entfaltung zu bringen.

„Das Engagement von ‚Nächstenliebe in Aktion‘ ist auch im Bereich der Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund beeindruckend. Hier wird wahre Integration von Herzen gelebt, wodurch sich die Familien in unserer Gesellschaft willkommen und angenommen fühlen können“, sagte der Minister.

Wertvolle soziale Dienste

Neben diesen wertvollen sozialen Diensten habe die Stiftung mit ihrem Second-Hand-Kaufhaus Family Store eine nachhaltige Funktion geschaffen, die weitreichende positive Auswirkungen hat. „Hier werden hochwertige Gebrauchtwaren kostengünstig angeboten, was nicht nur finanzielle Entlastung für viele Familien bedeutet, sondern auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt“, so Holetschek.

Barbara-Stamm-Medaille für den Vorstand

„Nächstenliebe in Aktion“ sei somit nicht nur ein Segen für Einzelne, sondern für die gesamte Gesellschaft und die Umwelt. Ihr Engagement und ihre Weitsicht zeigten, wie soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Als Anerkennung für die geleistete Arbeit überreichte Holetschek dem Vorstand abschließend die Barbara-Stamm-Medaille.