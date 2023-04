Family Store in Neugablonz: Geschenke zum Welttag des Buches

Zum Welttag des Buches heute, am Sonntag, hält der Family Store der Stiftung Nächstenliebe in Aktion in Kaufbeuren-Neugablonz ein besonderes Angebot bereit.

23.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Seit 1996 wird der „Welttag des Buches“ jährlich am 23. April gefeiert. Da er in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, schenkt die Stiftung Nächstenliebe in Aktion jedem Besucher ihres gemeinnützigen Second-Hand-Kaufhauses Family Store, unabhängig von einem Einkauf, am Montag, 24. April, ein Buch, das aus dem Angebot der Bücherabteilung ausgewählt werden kann.

Stiftung Nächstenliebe in Aktion will Lesefreude wecken

Die Stiftung möchte durch die Buchgeschenke Lesefreude wecken und hat bereits im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion angeboten, bei der jede Schülerin und jeder Schüler in Neugablonz einen Büchergutschein erhielt. Gerne können die Bücher auch auf der Lesecouch oder im Bistro des „Family Store“ bei einer Tasse Kaffee oder Tee „an-gelesen“ werden, um auch das Richtige auszuwählen.

Das Second-Hand-Kaufhaus in Neugablonz, Hüttenstraße 10, ist am Samstag von 10 bis 14 Uhr und montags bis freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zu diesen Uhrzeiten können auch Sachspenden am Rückgebäude des „Family Centers“ abgegeben werden.