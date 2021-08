Darum wehen farbenfrohe Fahnen über den Altstadtgassen von Kaufbeuren

Mit bunten Fahnen möchte die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren mehr Farbe und Aufenthaltsqualität in der Kaufbeurer Altstadt bringen.

02.08.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Kaufbeuren ist bunt – und wird noch bunter. In der Altstadt haben Mitarbeiter des Bauhofs weitere farbenfrohe Fähnchen aufgehängt, die die Straßen überspannen.

Testlauf Anfang Juni

Bereits Anfang Juni ist die Fußgängerzone in einem Testlauf mit den quadratischen Tüchern ausgestattet worden. „Das kam gut an“, betont Guido Zeller von der Aktionsgemeinschaft (AK) Kaufbeuren. „Die Leute finden es total schön, dass Farbe in der Stadt ist“, erzählt Nani Stallmann. Gemeinsam mit Susanne Biglmaier hat sie die über 1000 Fahnen in 42 verschiedenen Farben genäht.

Bunte Farben machen fröhlich

„Die bunten Farben machen fröhlich“, findet Biglmaier. Bei der Auswahl haben sich die beiden an der Gestaltung der Häuserfassaden orientiert. Sie setzen auf gebrochene Töne und verzichten bewusst auf die klassischen Kaufbeurer Farben rot und gelb, um sich von den Tänzelfestwimpeln abzusetzen.

Für die kommenden Jahre kann sich Zeller zusätzlich auch Überspannungen vorstellen, die von Künstlern, Schulen oder Kirchen gestaltet werden. Die Aktion ist langfristig angelegt. Die Kosten in Höhe von gut 15 000 Euro hat die AK gemeinsam mit 17 Sponsoren übernommen.

