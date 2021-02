Fasching: Wie Profi-Narren in Kaufbeuren durch die harte Zeit kommen

Party, Frohsinn, Trallala. Alles abgesagt. Harte Zeiten für die Freunde des närrischen Ausnahmezustands. Corona legt alles lahm, wir starten eine Fotoaktion.

29.01.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Es waren bewegende Tage, vor einer gefühlten Ewigkeit. Damals, als Covid-19 noch ein exotisches Virus aus China war und der Gedanke daran den Menschen hierzulande allenfalls als leichter Schauer den Rücken kribbeln ließ. Es ging auf Fasching 2020 zu. Ob Zufall oder nicht – auch der Kommunalwahlkampf tobte. Ein klarer Auftrag an die Redakteure unserer Zeitung, das Ringen um den Chefsessel im Rathaus zum Thema bei der Burongaudi zu machen und schwungvoll am „Kandidatenkarussell“ zu drehen. Und nun: Alltag für die vier damaligen Anwärter. Der ewige Boss: Oberbürgermeister Stefan Bosse. Die drei anderen: Verdingen sich bei harter Arbeit unter Coronabedingungen als Stadträte. Wie schaffen es all die Narren bloß durch diese harten Zeiten?