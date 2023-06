Fast alles perfekt bei "Kick & Rock" in Eggenthal bei Kaufbeuren

Über 800 Teilnehmer, Kaiserwetter und eine erfolgreiche Premiere beim größten Hobbyfußballturnier der Region. Nur eines trübt die Bilanz des Sport-und-Spaß-Tages.

25.06.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Wahrlich Kaiserwetter herrschte bei der diesjährigen Auflage von „Kick & Rock“, dem größten Hobbyfußballturnier der Region, und über 800 aktive Sportlerinnen und Sportler hatten in Eggenthal ihren Spaß Schon am Morgen richteten sich die Teams rund um die insgesamt vier Spielfelder ein: Pavillons wurden aufgebaut, Soundboxen gestartet und Campingstühle aufgeklappt. Auf den Wiesen rund um das Sportgelände glich die Atmosphäre einem großen Festival. Auf dem Platz waren es die insgesamt zehn Frauen-Mannschaften, die besonders viel Freude hatten. Für sie gab es heuer erstmals zwei reine weibliche Gruppen. „Das kam sehr gut an bei den Mannschaften. Wir wollen das im kommenden Jahr fortführen“, berichtete Organisator Andreas Dempfle.

Erstmals gibt es eigene Gruppen für die Frauen-Teams. Doch im Sechzehntelfinale ist für auf für die beisten weiblichen Teams Schluss

Im Sechzehntelfinale war dann jedoch auch für die besten Frauen-Teams Schluss. Ins Halbfinale schafften es diesmal Gadi FC, der FC Banane, Thal der Doofe und Dynamo Besen. Das Finalspiel bestritten letztlich Gadi FC und der FC Banane. In einem hochklassigen Match stand es nach der regulären Spielzeit 1:1, nach Elfmeterschießen siegte letztlich der FC Banane mit 4:3. Das Team setzte sich in erster Linie aus Spielern aus Ebenhofen zusammen. Zudem spielten zwei ehemalige Ebenhofener, die inzwischen für Thalhofen und Neugablonz aktiv sind, sowie zwei Eggenthaler Akteure mit. Einer der Sieger war der 23-jährige Leon Csauth: „Eigentlich war es unser Ziel, die Gruppenphase zu überstehen“, schmunzelte er. „Aber natürlich will man dann auch immer gewinnen.“ Während Csauth zum zweiten Mal bei „Kick & Rock“ dabei war, war es für einen Großteil seiner Kollegen schon der sechste Auftritt. „Es war super. Wir hatten unseren Pavillon dabei, haben auch abseits der Spiele mit dem Ball gezockt“, berichtete Csauth – und natürlich durfte auch das eine oder andere Kaltgetränk nicht fehlen. Der FC Banane will jedenfalls im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Die Sanitäter war bei "Kick & Rock" mehrmals gefordert

Die Organisatoren von „Kick & Rock“ zogen eine sehr positive Bilanz: „Wir sind megaglücklich“, sagte Dempfle im Namen der rund 80 Helferinnen und Helfer, „wir hatten noch mehr Camping-Atmosphäre als sonst.“ Zum Gesamtbild des Turniertages zählten aber auch drei schwerere Verletzungen – und das trotz stets fairer Partien. So zog sich ein Spieler einen Bänderriss zu, ein anderes Mal mussten Kicker, die mit den Köpfen zusammengeprallt waren, versorgt werden. Für eine 30 Minuten lange Komplettunterbrechung des Turniers hatte die Verletzung eines Spielers gesorgt, dem offenbar die Kniescheibe herausgesprungen war. Er musste in dieser Zeit direkt auf dem Platz behandelt werden. Abseits des Platzes gab es noch eine Verabschiedung: Peter Schweiger, einer der Organisatoren der ersten Stunde, hört auf.