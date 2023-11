Fastnachtszunft Burgenstadl: Prägende Narren danken ab

Unter einem neuen Vorstand bei der Fastnachtszunft Burgenstadl nimmt die närrische Jahreszeit in Pforzen (Ostallgäu) wieder Fahrt auf.

Von Verena Heumann

28.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Wie sehr die Faschingshochburg Pforzen dem Beginn der närrischen Zeit entgegenfiebert, zeigte sich abermals beim Auftaktsball. Der gewohnt gelungene Start in die fünfte Jahreszeit begeisterte die Gäste in der Turnhalle. Auch in anderer Hinsicht war es ein besonderer Abend, denn die Fastnachtszunft Burgenstadl (FZB) hat sich für die kommenden Saisons neu aufgestellt. Zunftpräsidentin Carolin Schmid, Zunftmeister Wolfgang Schmid und Zunftschreiber Daniel Sprotte, die den Verein mehr als ein Jahrzehnt geprägt haben, legten ihre Ämter nieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.