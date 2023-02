Fehlersuche - ESVK kassiert nächste Niederlage

Schwache Joker unterliegen gegen den Letzten der DEL2 aus Bayreuth. Klare Worte von Trainer Marko Raita an seine Schützlinge.

06.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am Publikum, so viel dürfte feststehen, lag es jedenfalls nicht: Die Joker-Fans in der Energie Schwaben Arena machten kurz vor Schluss der DEL2-Partie ordentlich Lärm, als die eigentlich klar favorisierten, aber ebenso deutlich handzahmen Kaufbeurer alles nach vorne warfen, um aus dem 2:1 für Bayreuth noch ein 2:2 zu machen. Vergeblich.

Special Teams ohne Wirkung

Woran es aber lag, dass sich Kaufbeuren gegen keinesfalls sonderlich starke Franken derart abkochen ließ? Verschiedene Akteure fanden nach dem Spiel verschiedene Erklärungen für den wohl bescheidensten Heimauftritt des ESVK in dieser Spielzeit. Verteidiger Dieter Orendorz sprach etwa das schlechte Powerplay seiner Joker an. „Wir hatten in Überzahl genug Chancen.“ Kaufbeuren nutzte aber beispielsweise vier Minuten in numerischer Überzahl im zweiten Drittel nicht zum 2:0, lief stattdessen vogelwild spielend in einen Konter und kassierte so das 1:1.

"Aufhören, schick zu spielen"

Später war es Bayreuth, das sein einziges Powerplay-Spiel an diesem Tage letztlich für den 2:1-Siegtreffer (43.) nutzte. „Wir müssen aufhören, so schick zu spielen“, mahnte Orendorz. „Wir haben einfach nicht in unser Spiel gefunden, haben vorne zu wenig Gefährliches produziert. Auch das Abschlussglück hat uns gefehlt“, bilanzierte Verteidiger Philipp Bidoul. „Wir müssen nun wieder als Team zusammen auftreten“, forderte er. Stürmer Markus Schweiger blieb nach dem Match allgemein, sagte: „Das war heute viel zu wenig. Von hinten bis vorne. Jetzt müssen wir die einfachen Sachen wieder richtig machen.“

"Es geht um die Einstellung"

Zu den einfachen Sachen gehören vermutlich auch alltägliche Routinen. Nicht zum ersten Mal nämlich monierte Cheftrainer Marko Raita die Einstellung seiner Spieler. Der Übungsleiter, der nach eigener Aussage „sehr unzufrieden“ war, nannte es das derzeit größte Problem, wie die Mannschaft sich in der Kabine auf ein Spiel vorbereitet. „Es geht um die Einstellung und darum, zu realisieren, dass man sich in dieser Liga jeden Punkt verdienen muss.“ Hat die Joker, die trotz nicht mehr so erfolgreicher Leistungen der zurückliegenden Wochen weiterhin den zweiten Platz gehalten haben, etwa ein kleiner Höhenflug ereilt? Wie auch immer. Raita forderte, dass man zu der Identität zurückkehre, die die Mannschaft lange Zeit so erfolgreich gemacht habe.

Wichtige Spieler fallen aus

Zum ganzen Bild dieses nach Längerem Mal wieder Null-Punkte-Wochenendes für den ESV Kaufbeuren gehört aber auch, dass wesentliche Pfeiler der Mannschaft fehlten. Simon Schütz, wichtige Säule im Defensivverbund, war krank – ebenso auch Torwart Daniel Fießinger, der vom gut spielenden Maximilian Meier vertreten wurde. Routinier Tomas Schmidt ist weiter verletzt.

Gorcik fehlt ebenfalls verletzt

Und dann musste Raita am Sonntag auch auf Sebastian Gorcik verzichten, dessen sehr körperliches Spiel gegen die robusten Tigers womöglich weitergeholfen hätte. Gorcik hatte sich am Freitag in Krefeld eine stark blutende Wunde im Gesicht zugezogen, für ihn kehrte Mikko Lehtonen ins Line-Up zurück.

Aufgefallen

Über zwei Minuten lang redete Bayreuths an diesem Tag verantwortlicher Trainer Marc Vorderbrüggen vor dem dritten Drittel auf alle vier Schiedsrichter ein. Kurze Absprachen mit einem der Hauptschiris sind im Eishockey nicht ungewöhnlich. Eine derartige Besprechung schon. Was Vorderbrüggen wollte, lag auf der Hand. Vor allem Ende des Mittelabschnitts hatten sich einige Bayreuther unzufrieden gezeigt, dass Pfiffe gegen die Joker ausblieben. Und so hatte es mindestens ein Geschmäckle, dass die Unparteiischen zwei Minuten nach dieser „Besprechung“ Johannes Krauß wegen Hakens in die Kühlbox schickten. In der folgenden Unterzahl fiel das 2:1 für die Tigers.