Feier zum 20. Jahrestag: Wie die Heilige Crescentia von Kaufbeuren lebendig bleibt

Am 20. Jahrestag der Heiligsprechung von Crescentia von Kaufbeuren erinnern sich die Gläubigen an das bewegende Ereignis in einem Festgottesdienst.

Ende November 2001, dem Christkönigstag, hatte Papst Johannes Paul II. in Rom die Kaufbeurer Franziskanerin Anna Höß (1682 bis 1744) heiliggesprochen. 1703 war sie als Schwester Crescentia in das Kaufbeurer Franziskanerinnenkloster eingetreten. Bereits 1900 wurde die Ordensschwester von Papst Leo XIII. seliggesprochen. Mit einem festlichen Gottesdienst feierten die heutigen Schwestern des Crescentia-Klosters gemeinsam mit vielen Gläubigen den 20. Jahrestag der Heiligsprechung ihrer Namenspatronin in der Stadtpfarrkirche St. Martin.

Der Gedenkschrein für die Heilige Maria Crescentia Höß aus Kaufbeuren in der dortigen Klosterkirche. Bild: Mathias Wild

Musikalisch wurde die Feier mit Musik für Sopran-Solo, Trompete, Violine und Orgel gestaltet. Theresa Boning (Sopran), Georg Hiemer (Trompete), Thomas Fehsenfeld (Violine) und Stefan Mohr (Orgel) brachten das Alleluja aus „Exsultate Jubilate“ von Wolfgang Amadeus Mozart, zwei Sätze aus der Bach-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ sowie „Let the bright Seraphim“ von Georg Friedrich Handel zu Gehör.

Bereits beim Einzug der Pfarrer, die der großen Schar der Ministranten und Fahnenabordnungen von Feuerwehr, Katholischen Arbeiterinnen sowie Kolpingwerk Kaufbeuren in die Kirche folgten, konnten die Gottesdienstbesucher erahnen, wie voller Würde dieser besondere Gottesdienst für die große Kaufbeurerin, einem Vorbild für die ganze Welt sein werde.

Stadtpfarrer Bernhard Waltner feierte die Heilige Messe gemeinsam mit seinen Mitbrüdern Wolfgang Schneck, dem Klosterseelsorger Karl Rottach, Rudolf Klaus, Carl Graf sowie Kaplan Heiko Nüchtern und Diakon Evans Iregi Njiranini.

Wolfgang Schneck, den Leiter der Priesterseelsorge im Bistum Augsburg, hatte der Stadtpfarrer für die Festpredigt gewonnen. Schneck unterstrich die große Bedeutung, die vom Wirken der Heiligen Crescentia für die Menschen ausgeht. Ihre Heiligsprechung und die damit verbundene Verehrung wolle etwas in unserem Leben bewirken. Gott wohne in uns, er sei in jedem Einzelnen von uns lebendig. Manchmal allerdings bräuchten wir neue „Glaubensaugen“, um das zu erkennen. Mit ihrer inneren Größe und ihrem „unglaublichen“ Selbstbewusstsein habe die Heilige in ihrem Leben viel Gutes bewirken und manches Schwere ertragen können.

Mit dem Segen mit der Reliquie der Heiligen entließ Stadtpfarrer Waltner die Gemeinde in den Abend.