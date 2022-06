Ferienaktion in Oberostendorf: Alles über Holz

In Oberostendorf (Ostallgäu) gibt es diese Woche eine ganz besondere Ferienaktion: Experten erklären alles zur Holzverarbeitung.

07.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Vom Baum zum Brett“ – so lautet das Thema einer Ferienaktion, die am Freitag, 10. Juni, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem Rohstoff Holz vertraut machen soll. Veranstalter sind der „Förderverein Wald, Holz und Natur vor Ort – Ostallgäu“ und die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kaufbeuren. Ein zweiter Termin ist Montag, 13. Juni. Die Aktion findet jeweils in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr an der FBG-Geschäftsstelle in Oberostendorf, Gewerbestraße 8, statt.

Ziel ist laut Norbert Fischer, Vorsitzender des Fördervereins, das Kennenlernen von verschiedenen Holzarten und deren Nutzungsmöglichkeiten. So wird unter anderem aufgezeigt, wie ein runder Stamm in verschiedene Bretterstärken, Kanthölzer und weitere Varianten aufgeteilt werden kann. Notwendig für die Teilnehmer sind Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe.

Anmeldung unter Telefon 08344/991868.