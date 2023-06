"Fernheiler" betrügen Seniorin aus Kaufbeuren um tausende Euro

Weil sie ihr sagten, sie hätte eine tödliche Krankheit, hat eine Kaufbeurerin tausende Euro bezahlt. Die Polizei warnt vor allem eine Personengruppe.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

In Kaufbeuren ist eine Seniorin in der vergangenen Woche auf eine "Heiler"-Betrugsmasche am Telefon hereingefallen und hat dabei einen mittleren vierstelligen Betrag verloren. Wie die Polizei mitteilte, war die 66-jährige Rentnerin in einem russischen Fernsehprogramm auf eine Anzeige aufmerksam geworden, in der die Möglichkeit beworben wurde, sich telefonisch über den eigenen Gesundheitszustand zu informieren und gegebenenfalls heilen zu lassen.

Kaufbeuren: Betrüger am Telefon behauptet, Seniorin hätte tödliche Krankheit

Sie rief die angegebene russische Nummer an. Dabei erklärte ihr einer der mutmaßlichen Betrüger am Telefon, dass für eine erste Gesundheitsuntersuchung ein Betrag von 320 Euro angezahlt werden müsse. Die 66-Jährige stimmte zu und überwies das Geld umgehend per Online-Überweisung. Dabei wurde sie die ganze Zeit am Telefon begleitet. Schockanrufer erbeuteten im letzten Jahr 2,7 Millionen Euro im Allgäu.

Nachdem das Geld eingetroffen war, erklärte der Unbekannte der Rentnerin im Rahmen einer telefonischen Untersuchung, sie und drei ihrer Familienangehörigen wären schwer krank und müssten noch in diesem Jahr sterben, so die Polizei Nach weiteren Anrufen erzählte er ihr von einer neuartigen kostenpflichtigen Behandlungsmethode, die allerdings 12.000 Euro kosten würde. Da die 66-Jährige nicht so viel Geld besaß, einigten sie sich laut Polizeiangaben auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag, den die Rentnerin noch am selben Tag überwies.

66-Jährige von "Heiler" um mehrere tausend Euro betrogen

Einen weitereilen Tag später erhielt sie erneut einen Anruf des unbekannten Betrügers, der nun die "Behandlung" fortsetzen wollte. Dafür sollte die Seniorin Fotos sowie Salz und Zucker auf den Tisch stellen, Kleingeld ausbreiten und Kerzen anzünden. Das machte sie stutzig und sie bemerkte schließlich den Betrug. Sie schaltete ihr Telefon zunächst aus, um keine weiteren Anrufe mehr zu erhalten, doch wenige Tage später wurde sie erneut von einem Mann kontaktiert. Er setzte die 66-Jährige unter Druck, indem er das Fortsetzen der "Behandlung" als unabdinglich für ihre Heilung nannte. Außerdem versuchte er die Bankdaten der Rentnerin zu erhalten, was allerdings nicht gelang. Sie ging nicht mehr auf seine Fragen und Angebote ein und informierte die Polizei.

Polizei Kaufbeuren warnt vor gezielter Betrugsmasche

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen übernommen. Ihren Angaben zufolge sprechen die mutmaßlichen Täter gezielt russischsprachige Opfer an: "In Teilen dieser Kreise ist die Kontaktierung eines Heilers bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich", hieß es in einer Pressemitteilung. Die Kripo sprach außerdem konkrete Warnungen aus und bittet um Mithilfe:

Helfen Sie mit, diese Betrugsmasche in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, indem Sie die Warnung beispielsweise über Messengerdienste teilen

Reden Sie mit ihren Verwandten und Nachbarn über die Masche

Das Auftreten der Betrüger in einer Fernsehsendung ist kein Anzeichen für deren Seriosität

Haben Sie den Heiler angerufen oder sind Sie Opfer geworden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an

