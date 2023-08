Allgäuer Abgeordnete sieht junge Menschen als „Spielball der Ampel-Sparpolitik“

In Kaufbeuren informiert sich die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Linke) über bürokratische Hürden im Jobcenter und in der sozialen Arbeit.

26.08.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bürgergeld, von der Politik verursachte Bürokratie, die unterfinanzierten Verwaltungsmittel und die Arbeitsförderung für junge Erwachsene – das waren die Themen, über die die Allgäuer Bundestagsabgeordnete der Linken, Susanne Ferschl, mit dem Abteilungsleiter für Arbeit und Soziales der Stadt, Peter Kloos, und der Sachgebietsleiterin des Jobcenters, Judith Koller, gesprochen hat.

Kritik an Sparzwang in den Ministerien

Junge Erwachsene sollen künftig nicht mehr von den Jobcentern, sondern von der Bundesagentur für Arbeit betreut werden, heißt es in einer Mitteilung der Politikerin. Hintergrund sei der Sparzwang in den Ministerien. Um etwa eine Milliarde Euro jährlich solle so ab 2025 der Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit und Soziales entlastet werden. Ferschl: „Die Überführung an die Agentur für Arbeit ist nichts anderes als ein Taschenspielertrick und führt dazu, dass die Jugendlichen zum Spielball der Sparpolitik der Ampel werden. Minister Lindner reibt sich die Hände, denn die Gelder werden künftig nicht mehr aus Steuermitteln finanziert, sondern über die Arbeitslosenversicherung – am Ende zahlen die Beitragszahler mit erhöhten Beiträgen. Und Minister Heil freut sich über seinen entlasteten Etat. Leidtragende werden die Jugendlichen sein.“

Viele Jugendliche sind den Jobcentern seit Jahren bekannt

Auch Kloos und Koller können die Entscheidung nicht nachvollziehen und äußerten massive Kritik am Vorhaben, heißt es in der Pressemitteilung der Linken-Politikerin. Den Jobcentern seien viele der Jugendlichen und deren Familien schon seit Jahren bekannt, und sie unterstützen diese kompetent und nachhaltig. Die Änderung führe dazu, dass viele dieser individuellen Probleme nicht mehr berücksichtigt werden können. Das Jobcenter Kaufbeuren bietet über 20 Maßnahmen an, an denen Jugendliche teilnehmen können. Die Möglichkeit, diese in Anspruch zu nehmen, würde bei einer Überführung wegfallen. Auch die „Hilfe aus einer Hand“ für die gesamte Familie sei damit nicht mehr möglich.

Rotstift werde an den falschen Stellen angesetzt

Ferschl sagte dazu abschließend: „Junge Menschen müssen immer, aber gerade in Zeiten eines Fachkräftemangels, auf ihrem Weg in eine Ausbildung oder Beschäftigung bestmöglich unterstützt werden.“ Die Jobcenter vor Ort seien hierfür die geeigneten Begleiter. Die Abgeordnete zeigte sich überzeugt, dass die „massive Sparpolitik der Ampel“, vor allem von Finanzminister Lindner, nicht zu einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes führe, im Gegenteil. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass an vielen Stellen der Rotstift angesetzt werde, während der Verteidigungsetat weiter aufgestockt wird.