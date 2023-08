Fester Platz in der Kabine - Jungprofi Fabian Nifosi startet bei dem ESVK durch

Fabian Nifosi will sich heuer beim ESVK in der DEL2 etablieren – und nach Kanada zur U20-Weltmeisterschaft.

22.08.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Fabian Nifosi war Mitglied der erfolgreichen U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren, die es bis ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft geschafft hat. Außerdem gehörte er bereits zum erweiterten Kreis des Profi-Teams in – so kamen bereits 16 Einsätze für die Joker in der DEL2 sowie elf Spiele für den Kooperationspartner EV Füssen in der Oberliga Süd zusammen. Seit dieser Saison hat der 19-jährige Verteidiger, der auch mit einem Fördervertrag für zwei Jahre ausgestattet ist, zwischen John Lammers und Dieter Orendorz einen festen Platz in der Kabine des ESVK.

Tipps vom erfahrenen Dieter Orendorz

„Natürlich wird mir da mal unter die Arme gegriffen und man bekommt wertvolle Tipps“, sagt der Youngster über die Ratschläge seines DEL-erfahrenen Verteidigerkollegen Orendorz. Aber auch die Spiele in Füssen hat Nifosi in positiver Erinnerung. „Wir sind dort immer gut aufgenommen worden, und Herren-Eishockey ist einfach eine andere Hausnummer, da kann man unheimlich viel davon lernen“, sagt Nifosi. Der Rechtsschütze ist nun im Team der Joker einer von sieben Verteidigern. Die ersten Eindrücke aus den ersten Trainingseinheiten waren aus seiner Sicht jedenfalls sehr positiv – das lag wohl auch daran, dass im Kader nur wenig personelle Veränderungen stattgefunden haben.

Spezielles Sommertraining für die Jungen

Für das Sommertraining gab es für die junge Generation im Team einen speziellen Fitnessplan, den die Trainingsgruppe sehr akribisch umgesetzt hat. „In meinem Alter gibt es noch viele Bereiche, wo man sich entwickeln und verbessern kann, doch das ist auch mein Anspruch“, sagt der ehrgeizige Sportler, der sich selbst als guten Skater beschreibt. Nachdem in seinem Heimatort Bad Tölz die Karriere eingeläutet wurde, folgte später ein Wechsel an die Red Bull Akademie in Salzburg, bevor er dann beim ESVK angeheuert hat. „Eine Rückkehr nach Tölz war für mich keine Option, da man zu dieser Zeit wenig auf eigene junge Spieler gesetzt hat und sich der ESVK auch mehr um mich bemüht hatte“, begründet Nifosi die damalige Entscheidung.

Wiedersehen mit alte Weggefährten

Weggefährten in Salzburg waren auch die Brüder Heigl, die beim ESVK als Förderlizenzspieler seit einigen Tagen feststehen. „Die haben schon Qualität und werden uns mit Sicherheit guttun. Auch ein Veit Oswald, den ich von der U20-Nationalmannschaft gut kenne“, beschreibt der junge Sportler seine möglichen Mitspieler vom Kooperationspartner Red Bull München.

WM und ein neues Green vor Augen

Die U20-Weltmeisterschaft in Kanada ist für den 19-Jährigen in diesem Jahr auch ein großes Ziel. „Dazu bin ich auch immer wieder im Austausch mit Bundestrainer Tobi Abstreiter, damit wir uns gegenseitiges Feedback geben“, erzählt der Jung-Nationalspieler. Neben dem Eishockey hat der junge Verteidiger nun auch eine Leidenschaft für das Golfspielen entdeckt. „Jetzt möchte ich erst einmal die Platzreife machen und schauen, wie sich das entwickelt. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und im Team haben wir ja einige Golfer, vielleicht kann ich mir von denen noch was abschauen“, sagt der Neu-Golfer über das etwas andere Steckenpferd.

Zur Person:

Name: Fabian Nifosi.